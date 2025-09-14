"O tym, kto ma w Polsce dostęp do informacji niejawnych, decyduje Krajowa Władza Bezpieczeństwa (tak jest we wszystkich państwach NATO), czyli ABW lub SKW" - napisał w niedzielę na platformie X rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Sławomir Cenckiewicz / Leszek Szymański / PAP

Post rzecznika nawiązuje do wątpliwości wokół dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. W lipcu ub.r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych.

Sprawa jednak - po skardze Cenckiewicza - trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca br. tę decyzję uchylił. 5 sierpnia br. KPRM wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

W sobotę w TVN24 rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Sławomir Cenckiewicz posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta. Innego zdania jest Jacek Dobrzyński.

"Jak ABW i SKW ci mówią, że nie masz dostępu, to go nie masz"

W swoim wpisie rzecznik koordynatora służb specjalnych napisał: "O tym, kto ma w Polsce dostęp do informacji niejawnych, decyduje Krajowa Władza Bezpieczeństwa (tak jest we wszystkich państwach NATO), czyli ABW lub SKW" - podkreślił Dobrzyński.

Wskazał, że nie może tego zmienić ani wyrok sądu, ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych. Dodał, że od przystąpienia Polski do NATO obowiązuje prymat ochrony informacji niejawnych nad innymi przepisami.

"Innymi słowy: jak ABW i SKW ci mówią, że nie masz dostępu, to go nie masz" - wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych. Zwrócił przy tym uwagę, że jeżeli ktoś udziela informacji niejawnych osobie pozbawionej do nich dostępu, to sam podlega odpowiedzialności karnej.

"W czasach tak wielkich zagrożeń Państwo Polskie nie może sobie pozwolić na igranie z systemem ochrony tajemnic" - podsumował wpis Dobrzyński.