W niedzielę na platofrmie X pojawiły się komunikaty będące pokłosiem łączenia śmierci bliskiej współpracowniczki prezesa PiS, Barbary Skrzypek, z przesłuchaniem w sprawie tzw. dwóch wież, czyli spółki Srebrna. Odbyło się ono w środę, 12 marca. Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. Dziś oświadczenia wydali: prowadząca przesłuchanie prok. Ewa Wrzosek, niedopuszczony do udziału w nim Krzysztof Gotkowicz - adwokat Barbary Skrzypek oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Warszawa, 05.09.2016. Premiera filmu "Smoleńsk" w reż. A. Krauzego. Na zdj. m.in. Barbara Skrzypek, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz / Archiwum Leszczyński / PAP

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę w wieku 66 lat. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora biura prezydialnego PiS. Była też szefową sekretariatu Jarosława Kaczyńskiego.

Potwierdzając tę informację w Telewizji Republika, prezes PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę przesłuchiwali ją w śledztwie ws. spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

W sobotę wieczorem, gdy politycy PiS zaczęli publikować m.in. na platformie X komentarze na ten temat , Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała oświadczenie, kwestionując powiązanie tych dwóch faktów.

Poinformowano w nim, że przesłuchanie Barbary Skrzypek trwało ok. 4 godzin, a w trakcie zarządzono kilkunastominutową przerwę. Przyznano, że do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik Barbary Skrzypek - "albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających m.in. z dyspozycji art. 183 kpk". Podkreślono również, że "przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze", a "żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu".

"Jest nam bardzo przykro z powodu śmierci Barbary Skrzypek. Nie widzimy jednak żadnego związku między przesłuchaniem a śmiercią" - mówił również prok. Piotr Antoni Skiba.

Oświadczenie prokurator Ewy Wrzosek

W południe komunikat opublikowała Ewa Wrzosek. Prokuratorka prowadząca przesłuchanie ws. spółki Srebrna, czyli tzw. dwóch wież, zapowiedziała kroki prawne wobec osób łączących przesłuchanie ze śmiercią Barbary Skrzypek.

"Informuję, że wobec wszystkich osób kierujących wobec mnie groźby karalne i pomówienia sugerujące, że śmierć Pani Barbary Skrzypek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z czynnością przesłuchania Jej w charakterze świadka w toku prokuratorskiego śledztwa dot. tzw. dwóch wież, pochodzące tak od 'anonimowych', jak i od osób publicznych haniebnie wykorzystujących Jej śmierć w sposób instrumentalny - podejmę zdecydowane i adekwatne kroki prawne (pisownia oryginalna - przyp. red.)" - napisała prok. Wrzosek.