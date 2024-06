Sejm uchylił immunitet politykowi Suwerennej Polski, posłowi PiS Michałowi Wosiowi. Chodzi o zakup oprogramowania Pegasus przez CBA z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie.

/ RMF24

Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Wosiowi trafił do Sejmu pod koniec maja. Wiąże się on ze śledztwem Prokuratury Krajowej ws. wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus.

Zakup Pegasusa

Prokurator Marcin Wielgomas z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przedstawiając na posiedzeniu komisji wniosek o uchylenie immunitetu Wosia, powiedział, że "w Prokuratorze Krajowej prowadzone jest postępowanie dot. nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem funduszy z Funduszu Sprawiedliwości od 1 stycznia 2016 do grudnia 2023 r.".

"Jednym z wątków postępowania była kwestia związana z wydatkowaniem funduszy na zakup oprogramowania Pegasus przez CBA. W ramach tego postępowania uzyskano wyniki kontroli NIK w Fundusz Sprawiedliwości, który oceniał wydatkowanie tych środków" - relacjonował prokurator.

Tłumaczył, że w ocenie prokuratury doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku, gdyż art. 4 ust 1 ustawy o CBA wskazuje, że ta służba specjalna jest finansowana z budżetu państwa. Dodał, że z ustaleń NIK wynika też, iż "minister sprawiedliwości i CBA to podmioty, które reprezentowały Skarb Państwa i takiej umowy nie mogły ze sobą zawrzeć". Jak zaznaczył, zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, CBA nie mogło przyjąć 25 mln zł.

Jak broni się Woś?

Michał Woś podnosił, że prokuratura we wniosku zarzuca mu też, że CBA osiągnęło korzyść majątkową poprzez dofinansowanie ze środków publicznych i że w ten sposób działał na szkodę interesu publicznego.

Posłowie PiS Elżbieta Witek, Kazimierz Smoliński i Barbara Bartuś oraz europoseł Patryk Jaki prosili, aby prokurator dał dowód na to, że Woś przywłaszczył sobie jakąkolwiek korzyść osobistą, materialną oraz przykład szkody publicznej, którą popełnił. Podkreślali, że we wniosku prokuratury nie ma uzasadnienia.

Wielgomas odpowiedział, że "zarzut, który sformułował prokurator (...) nie dotyczy w żadnym wypadku przyjęcia korzyści majątkowych".

Nie jest tak, że możemy wskazać tę korzyść, o której wskazanie prosiła pani marszałek, czyli tych pieniędzy, których rzekomo miałby przyjąć poseł Woś, bo ten wniosek takich argumentów nie zabiera - odpowiedział.

Warchoł: Przesunięcie środków, a nie przestępstwo

Obrońca Wosia Marcin Warchoł (PiS) zwracał uwagę, że zarówno CBA, jak i Fundusz Sprawiedliwości należą do tego samego sektora - finansów publicznych. "Mamy więc do czynienia z przesunięciem środków z jednej do innej jednostki sektora finansów" - powiedział.

I dodał: "Jak może być działaniem na szkodę interesu publicznego przesunięcie środków z jednej jednostki sektora do innej. Środki te pozostają nadal w dyspozycji dysponenta, czyli budżetu".

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO), odnosząc się do wypowiedzi Warchoła, mówił, że pieniądze publiczne, ich wydatkowanie, przesuwanie jest mocno ograniczone przez przepisy. Tłumaczył, że kto inny jest dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, bo jest nim minister sprawiedliwości, a kto inny dysponentem funduszy CBA, jest nim szef CBA. Na takie przesunięcie jest potrzebna zgoda komisji finansów publicznych. Woś wnioskował o nią na posiedzeniu 15 września 2017 r. W swoim wystąpieniu nie poinformował posłów z komisji finansów publicznych o tym, czego dotyczy to przesunięcie.

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zagłosowała w czwartek (27 czerwca) za wyrażeniem zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności posła PiS Michała Wosia, o co wnioskował Prokurator Krajowy.

Wiceminister Michał Woś

Michał Woś w latach 2017-2018 był wiceszefem MS w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Został upoważniony przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do wykonywania czynności dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

We wrześniu 2017 r. Woś skierował do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości - chodziło o kwotę 25 mln zł, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zostały wykorzystane na zakup systemu Pegasus.