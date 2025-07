"To nie jest zabieg reklamowy" – powiedział w środę premier Donald Tusk, zapowiadając rekonstrukcję swojego gabinetu. Polityk wskazał, że kryteria rozstrzygające o dobrze ludzi do rządu to "porządek, bezpieczeństwo i przyszłość". Tusk mówił, że to koniec konfliktów w koalicji 15 października. Debata - tak, ale polityczne konflikty nie wchodzą w rachubę - przekazał premier.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie / Leszek Szymański / PAP Zobacz również: Donald Tusk ogłasza skład nowej Rady Ministrów [RELACJA NA ŻYWO] Szef polskiego rządu mówił w czasie środowego wystąpienia, że ma nadzieję, iż w czwartek, zgodnie z ustaleniami z prezydentem, odbędzie się zaprzysiężenie nowych ministrów, a w piątek pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie. Premier zapewnił dziennikarzy że "będą mieli do dyspozycji" nowych członków Rady Ministrów od poniedziałku. Jak mówił "są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba ogarnąć się, po zdarzeniach, które wstrząsają scenami politycznymi, stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje i na nowo z impetem i wiarą we własne siły ruszyć do roboty". Temu często towarzyszą konieczne zmiany, także personalne - wskazał szef rządu. Co po "politycznym trzęsieniu ziemi"? Donald Tusk odniósł się w środę do wyborów prezydenckich, w których jego stronnictwu nie udało się wprowadzić swojego kandydata do Pałacu Prezydenckiego. Po tym politycznym trzęsieniu ziemi, jakim były wybory prezydenckie, czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęliśmy po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce - powiedział premier. Dodał, że rząd nie ma "żadnego innego celu, tylko robić rzeczy, które mają służyć każdej polskiej rodzinie, państwu polskiemu, naszemu bezpieczeństwu i naszej przyszłości". Dosyć marudzenia, nie stało się nic takiego, co unieważniłoby którekolwiek z tych wielkich marzeń i wielkich celów - podkreślił szef rządu. Wkrótce więcej informacji...