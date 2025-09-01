Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny i ochrony zdrowia trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przekazał w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
Jak zaznaczył w opublikowanym wpisie w serwisie X, w projekcie MSWiA są zapisy, które mają pozwolić "uniknąć chaosu do 30 września". Nie wyjaśnił jednak zapisów projektu.