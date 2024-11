22 listopada odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta; wyniki będą podane następnego dnia - poinformowała szefowa komisji organizującej głosowanie Dorota Niedziela. Działacze partii tworzących KO oddadzą swój głos za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów.

Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski / Piotr Hukalo, Adam Burakowski / East News

W prawyborach w KO zmierzą się: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ubiegłą sobotę lider PO, premier Donald Tusk poinformował, że prawybory będą przeprowadzone w formie elektronicznej, prawdopodobnie 23 listopada.

Szefowa komisji organizującej głosowanie Dorota Niedziela poinformowała w piątek, że głosowanie ws. kandydata na kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zostanie przeprowadzone wcześniej - 22 listopada.



Kandydaci z numerami

Członkowie partii tworzących KO oddadzą swój głos za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. Niedziela zapewniła, że głosowanie będzie w pełni anonimowe.

W piątek 22 listopada o godzinie 8 działacze otrzymają SMS-y, w których będzie objaśnione, jak oddać głos. Kandydaci będą mieli przypisane numery, dziś je losowaliśmy. Numer 1 to Rafał Trzaskowski, numer 2 Radosław Sikorski. Wystarczy odesłać w SMS-ie 1 lub 2 - wyjaśniła przewodnicząca komisji. Dodała, że będzie można wysłać tylko jeden SMS.



Głosowanie potrwa do północy w piątek 22 listopada. Wyniki będą ogłoszone następnego dnia, w sobotę 23 listopada. Firma zewnętrzna organizująca prawybory dostarczyć ma komisji protokoły z głosowania do godz. 12, potem będzie zorganizowana konferencja, na której będą podane wyniki.

Wybrany kandydat zaprezentuje swój program 7 grudnia



Pytana, ile osób jest uprawnionych do głosowania, Niedziela odparła, że dane wszystkich członków partii tworzących KO są nadal zbierane i weryfikowane, a do 20 listopada zostaną przekazane firmie obsługującej głosowanie. Zaznaczyła, że głosować będą mogli wszyscy działacze, niezależnie od wpłacania składek członkowskich.



W głosowaniu wezmą udział członkowie partii wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej: PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.



W skład komisji wchodzą trzy osoby z PO: wicemarszałkini Sejmu, wiceszefowa PO Dorota Niedziela, wicemarszałkini Monika Wielichowska oraz szef klubu KO Zbigniew Konwiński, po jednej osobie z pozostałych ugrupowań wchodzących w skład KO: Sławomir Potapowicz (Nowoczesna), Klaudia Jachira (Zieloni), Dariusz Joński (Inicjatywa Polska) oraz przedstawiciele kandydatów. Trzaskowskiego będzie reprezentować Wioletta Paprocka-Ślusarska, dyrektorka gabinetu prezydenta w warszawskim ratuszu, szefowa sztabu KO w poprzednich wyborach. Jako przedstawicielka Sikorskiego została wyznaczona Marta Golbik, posłanka i wiceszefowa klubu KO.



Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.