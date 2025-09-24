Wolny i sprawiedliwy handel, praworządność, demokracja, suwerenność i prawa człowieka - takie tematy znalazły się we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez przedstawicieli ośmiu państw, w tym Polski, podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Dotyczy ono Europy i regionu Indo-Pacyfiku.

Radosław Sikorski / Leszek Szymański / PAP

O podpisanym oświadczeniu przedstawiciele MSZ poinformowali na portalu X. Jak wskazano, sygnatariuszami byli przedstawiciele Australii, Francji, Japonii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Republiki Korei i Wielkiej Brytanii.

"Pokój i bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku i Europie są ze sobą powiązane" - wskazano we wpisie.

W oświadczeniu czytamy, że wymienione kraje łączą wspólne wartości, interesy i zasady. Wśród nich wyliczono m.in. otwarty, wolny i sprawiedliwy handel, praworządność, demokrację, suwerenność i prawa człowieka.

"Stajemy w obliczu wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie, która mierzy się także z toczącą się wojną, i w rejonie Indo-Pacyfiku w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo morskie, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, zmiany klimatu i niepewność geopolityczna. Zważywszy, że pokój, bezpieczeństwo i odporność w regionie Indo-Pacyfiku i w Europie są coraz ściślej ze sobą powiązane, ważne jest, abyśmy kontynuowali współpracę wobec tych wspólnych wyzwań" - podkreślono w oświadczeniu.

Jak napisano, we wspólnym interesie krajów Europy i Indo-Pacyfiku leży wspieranie rozwoju gospodarczego, utrzymanie pokoju i trwałość porządku międzynarodowego.