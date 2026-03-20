Lewicowy prezydent Kolumbii Gustavo Petro został objęty odrębnymi dochodzeniami, które prowadzą dwa biura prokuratur federalnych w Manhattanie i Brooklynie - donosi "New York Times". Dziennik zwraca uwagę na to, że na początku marca podobne postępowania wszczęto przeciwko przywódcom Kuby, a pięć lat temu prokuratura sformułowała zarzuty przeciwko wenezuelskiemu przywódcy Nicolasa Maduro.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro w towarzystwie Nicolasa Maduro / RAYNER PENA R / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze Świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Dochodzenia są na wczesnym etapie i nie jest jasne, czy którekolwiek z nich zakończy się postawieniem zarzutów karnych.

Media: W USA wszczęto dochodzenie przeciw prezydentowi Kolumbii

"New York Times" przekazał w piątek, że wobec kolumbijskiego prezydenta Gustavo Petro wszczęto w Stanach Zjednoczonych odrębne postępowania, które prowadzą odpowiednio prokuratura federalna w Manhattanie i Brooklynie.

Dziennik zwraca uwagę także na to, że na początku marca podobne postępowania wszczęto przeciwko przywódcom Kuby, zaś pięć lat temu prokuratura sformułowała zarzuty przeciwko wenezuelskiemu przywódcy Nicolasowi Maduro.

Czas sprawowania władzy nad krajem tego ostatniego już minął. Maduro został zatrzymany, a następnie wywieziony przez amerykańskie służby specjalne w ramach operacji "Absolute Resolve" przeprowadzonej na początku stycznia 2026 roku. Dyktator wraz ze swoją żoną Cilli Flores przebywa obecnie w amerykańskim więzieniu, oczekując na proces.

Trump szykuje operację w Kolumbii na wzór tej w Caracas?

Strona amerykańska powoływała się na fakt prowadzonego dochodzenia karnego jako powód pojmania przywódcy Wenezueli. Prokuratorzy z Brooklynu i Manhattanu w ostatnich miesiącach przesłuchiwali handlarzy narkotyków w sprawie ich powiązań z Gustavem Petro, a w szczególności w sprawie zarzutów, że przedstawiciele kolumbijskiego prezydenta żądali łapówek w celu zablokowania ich ekstradycji do Stanów Zjednoczonych - podała agencja Associated Press.

Rzecznik kolumbijskiego prezydenta odmówił skomentowania sprawy.

Według źródeł, na które powołuje się "NYT", w śledztwie biorą udział prokuratorzy specjalizujący się w międzynarodowym handlu narkotykami, a także funkcjonariusze z amerykańskiej agencji antynarkotykowej DEA oraz resortu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wkrótce po tym, gdy w styczniu służby amerykańskie schwytały Nicolasa Maduro, dziennikarze zapytali Donalda Trumpa, czy wojsko mogłoby podjąć działania przeciwko Kolumbii. Odpowiedział wówczas: Brzmi to dobrze.

Trump nie ma z nim dobrych relacji

Relacje między Trumpem a Petro były napięte od momentu, kiedy w styczniu 2025 roku prezydent Kolumbii odmówił przyjęcia amerykańskich samolotów wojskowych przewożących deportowanych obywateli Kolumbii. We wrześniu 2025 roku Stany Zjednoczone cofnęły wizę Petro, gdy podczas propalestyńskiego wiecu w Nowym Jorku wezwał amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa wobec Trumpa.

Z kolei w grudniu 2025 roku prezydent USA powiedział, że Petro powinien "uważać na siebie" i oskarżył go o zalewanie USA kokainą. Na początku roku nastąpiło odprężenie w relacjach dwustronnych, czego skutkiem było spotkanie prezydentów w Białym Domu, które odbyło się 3 lutego.