Jak powiedziała w sobotę rano pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wniosek złożony przez Polskę był wyjątkowo obszerny, ponieważ dotyczy największej kwoty, bo prawie jednej trzeciej funduszy z całego programu. Polska liczy na 43,7 mld euro (ok. 190 mld zł) z puli 150 mld euro (ok. 645 mld zł).

KE zarezerwowała sobie sześć tygodni na ocenę wniosku. Potem trafi on do Rady, która będzie miała cztery tygodnie na jego ocenę. Jeśli Polska otrzyma zielone światło, pierwsze pieniądze powinny trafić do kraju w marcu.



Polski rząd zapowiedział, że 89 proc. z unijnych funduszy zainwestowane zostanie w krajowy przemysł zbrojeniowy. Cieszę się, że udało się tak plan zaprojektować, że większość pieniędzy z SAFE trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.



Rząd ma nadzieję, że do 2030 r., czyli podczas obowiązywania mechanizmu SAFE, pozycja rodzimego przemysłu zbrojeniowego w Europie znacznie się poprawi, zwłaszcza że program da polskim firmom możliwość inwestowania, tworzenia nowych miejsc pracy, nowych linii produkcyjnych i realizowania innowacyjnych projektów.



Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE. Przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Co do zasady w ramach programu premiowane mają być projekty prowadzone wspólnie przez dwa lub więcej państw, choć możliwe będzie też finansowanie zakupów tylko dla jednego kraju, jeśli umowa na dany sprzęt zostanie podpisana do końca maja przyszłego roku.

