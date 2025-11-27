To już ostatni dzwonek, by skorzystać z programu „Dobry Start”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną. Do tej pory z programu skorzystało ponad 4,59 miliona uczniów, a na konta rodzin trafiło już blisko 1,4 miliarda złotych.

Komu przysługuje 300 plus?

Program "Dobry Start" działa od 2018 roku. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku każdemu uczniowi do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do 24 lat.

Co ważne, świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, plecaków czy innego wyposażenia potrzebnego do nauki.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące placówki opiekuńcze, a także pełnoletni uczniowie, którzy nie są już na utrzymaniu rodziców lub są osobami usamodzielnianymi. Wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo - pieniądze trafiają bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus można złożyć przez platformę eZUS lub aplikację mZUS, portal Empatia.gov.pl, a także przez bankowość elektroniczną. Wystarczy podać podstawowe dane dziecka, szkoły oraz numer konta bankowego. Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na koncie PUE/eZUS - nawet jeśli wniosek został złożony przez bank lub portal Emp@tia.

Warto pamiętać, że od roku szkolnego 2025/2026 wsparcie dla uchodźców z Ukrainy będzie przysługiwać tylko wtedy, gdy dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.