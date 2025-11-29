W nocy z piątku na sobotę Polska złożyła do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o fundusze z unijnego programu na dozbrajanie - SAFE. Polska liczy na 43,7 mld euro (ok. 190 mld zł) w ramach programu. Pierwsze środki powinny trafić do kraju w marcu.
Polski wniosek wpłynął do KE na dwie minuty przed północą z piątku na sobotę - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze w Brukseli ze źródeł w UE. Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w niedzielę, ale Polska miała nadzieję, że uda się jej złożyć całą dokumentację wcześniej.
W niemal 300-stronicowym wniosku znalazło się 139 projektów, zarówno z domeny wojskowej, przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i związanych z cyberbezpieczeństwem, infrastrukturą oraz projekty przygotowane przez MSWiA.
Rząd zapowiedział, że 89 proc. z 43,7 mld euro, na jakie Polska liczy w ramach programu, ma zostać zainwestowane w krajowy przemysł zbrojeniowy.
"Podpisane i wysłane! Wniosek o 43,7 mld euro z programu SAFE już w Brukseli!" - napisał szef MON w sobotę rano na X.
"To ogromny krok dla bezpieczeństwa: m.in. modernizacja armii, nowoczesne technologie dronowe i antydronowe, gigantyczne wsparcie naszego przemysłu obronnego, środki na Tarczę Wschód. Inwestujemy w przyszłość i wzmacniamy naszą obronność na dekady. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wielkiego projektu bezpieczeństwa i rozwoju dla Polski" - dodał.