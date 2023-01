Koniec trwających od miesiąca wakacji parlamentarnych i powrót do rozstrzygania o najważniejszych sprawach: odzyskaniu dostępu do środków z KPO i jesiennych wyborach - to główne wydarzenia polityczne przyszłego tygodnia.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Albert Zawada / PAP Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, tydzień zacząć się może dość wybuchowo, bo we wtorek przed południem jedna z komisji sejmowych ma wysłuchać informacji ws. wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wieczorem z kolei inna komisja ma ocenić poprawki do ustawy o badającej rosyjskie wpływy w Polsce tzw. komisji weryfikacyjnej. W środę ruszą równoległe posiedzenia Sejmu i Senatu. Pierwszy zacznie prace nad dającą dostęp do środków z KPO ustawą o Sądzie Najwyższym i być może zmianami Kodeksu wyborczego. Drugi zajmie się tegoroczną ustawą budżetową. Centrum wydarzeń będzie w tym tygodniu Sejm, gdzie będzie musiało dojść do jakiegoś porozumienia wokół ustawy o Sądzie Najwyższym, co może wpłynąć na losy kilku innych ustaw, w tym - Kodeksu wyborczego. Możliwe są pośpiech i nerwy jak to w polityce. Zobacz również: Przełom ws. KPO? Komisarz Reynders i minister Szynkowski vel Sęk komentują

