Na światło dzienne wychodzą kolejne informacje dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Z e-maili, do których dotarł Onet, wynika, że posłanka Maria Kurowska miała wpływać na decyzje finansowe resortu, wskazując konkretne gminy i instytucje, które miały otrzymać wsparcie.

/ Marcin Obara / PAP

Ujawnione e-maile wskazują, że posłanka Maria Kurowska zabiegała o kontrolę nad rozdziałem środków Funduszu Sprawiedliwości w swoim okręgu.

Kurowska wskazywała konkretne kwoty i beneficjentów, a także ponaglała urzędników resortu w sprawie realizacji wniosków.

Analiza resortu sprawiedliwości wykazała koncentrację środków w okręgach wyborczych polityków Suwerennej Polski i PiS.

Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie na Węgrzech, co utrudnia prowadzenie śledztwa.

Posłanka Kurowska i Fundusz Sprawiedliwości

Z ujawnionych przez Onet e-maili wynika, że Maria Kurowska, posłanka PiS z Podkarpacia, aktywnie zabiegała o wpływ na decyzje dotyczące przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. W korespondencji z urzędnikami resortu sprawiedliwości wskazywała, by żadne umowy dotyczące środków przekazywanych dla beneficjentów w powiatach jasielskim i krośnieńskim nie były podpisywane bez konsultacji z nią.

W innych wiadomościach sugerowała konkretne kwoty oraz beneficjentów, m.in. Ochotnicze Straże Pożarne i szpitale. Z e-maili wynika też, że posłanka PiS poganiała urzędników, by szybciej załatwiali sprawy dotyczące jej okręgu wyborczego.

Ucieczka na Węgry

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości zatacza coraz szersze kręgi. Prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na tymczasowy areszt, jednak Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech i nie zamierza wracać do kraju.

Podobnie jego były zastępca, Marcin Romanowski, który również wyjechał do Budapesztu.

Dotacje Funduszu Sprawiedliwości

Z ustaleń resortu sprawiedliwości wynika, że środki z Funduszu Sprawiedliwości były kierowane głównie do okręgów wyborczych polityków Suwerennej Polski i PiS. W latach 2019-2023 tylko w okręgu 22, z którego pochodzi Maria Kurowska, Ochotnicze Straże Pożarne miały otrzymać około 3,7 mln zł. Fundusz finansował także sprzęt kuchenny dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz wsparcie dla lokalnych szpitali.