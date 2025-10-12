Premier Donald Tusk skomentował w niedzielę sugestie lidera niemieckiej prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. "To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić" - napisał szef rządu.
- Premier Donald Tusk skomentował sugestie lidera niemieckiej AfD Tino Chrupalli, że Polska mogła stać za wysadzeniem Nord Stream 2.
- Tusk przypomniał, że w sprawie Nord Stream 2 "wstydzić powinni się ci, którzy zdecydowali o jego budowie", a nie Polska.
- Premier odniósł się też do sprawy Wołodymyra Ż., zatrzymanego w Pruszkowie i poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.
"Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.