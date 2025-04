"Będziemy apelować do rządzących i do Senatu, żeby wprowadzili poprawkę, w której wskażą, skąd znajdą pieniądze do zasypania tej luki. Przewiduje się zabranie z ochrony zdrowia 4,7 miliarda zł. Można sobie wyobrazić, że politycy wychodzą i mówią: przedsiębiorcy, obniżyliśmy wam składkę, a przy okazji wyłączyliśmy ochronę zdrowia w Świętokrzyskiem czy w Lubuskiem, bo tyle kosztuje opieka zdrowotna w jednym województwie; albo że wyłączyliśmy ratownictwo medyczne w całej Polsce, ale nie martwcie się, będziecie płacić niższą składkę" - tak na temat obniżenia składki zdrowotnej wypowiedział się Łukasz Jankowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.