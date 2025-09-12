To pierwszy taki kraj na świecie. Do albańskiego rządu weszła minister stworzona przez sztuczną inteligencję. Diella, korzystająca ze sztucznej inteligencji, będzie zajmować się zamówieniami publicznymi.
Albania stała się pierwszym krajem na świecie, który ma ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję.
Premier Edi Rama poinformował w czwartek, że wirtualna minister ma na imię Diella. Po albańsku oznacza to słońce. W rządzie ma odpowiadać za zamówienia publiczne.
Prezentacja nowej pani minister odbyła się podczas czwartkowego zgromadzenia Partii Socjalistycznej w Tiranie. Rama ogłosił, którzy ministrowie zostaną zwolnieni, a którzy pozostaną na stanowiskach, przedstawił również Diellę.
Diella jest pierwszym członkiem, który nie jest fizycznie obecny, lecz został stworzony wirtualnie przez sztuczną inteligencję - powiedział premier członkom partii.
Rama oświadczył, że decyzje w sprawie przetargów będą podejmowane "poza ministerstwami" i przekazywane Dielli, która jest "służebniczką zamówień publicznych". Dodał, że proces będzie przebiegał "krok po kroku", ale Albania będzie krajem, w którym przetargi publiczne będą "w 100 proc. nieskazitelne, a każdy fundusz publiczny przechodzący przez procedurę przetargową będzie w 100 proc. czytelny".
To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli - powiedział.
Diella została już przedstawiona Albańczykom, ponieważ obsługuje platformę e-Albania, która umożliwia obywatelom cyfrowy dostęp do niemal wszystkich usług rządowych. Ma nawet awatara, przedstawiającego młodą kobietę ubraną w tradycyjny albański strój.
Jak przekazano, Diella będzie oceniać oferty i będzie miała prawo "zatrudniać utalentowanych ludzi z całego świata", przełamując jednocześnie "strach przed uprzedzeniami i sztywnością administracji".
Albania od dawna zmaga się z korupcją, szczególnie w administracji publicznej i sektorze zamówień publicznych. Kwestia ta była wielokrotnie podkreślana przez Unię Europejską w jej corocznych raportach na temat praworządności.