Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców - podkreślił we wtorek na X prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, wbrew historycznej prawdzie i logice jest to, by naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić.

Karol Nawrocki / Radek Pietruszka / PAP

Premier Donald Tusk podczas konferencji z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem poruszył temat zadośćuczynień dla Polaków poszkodowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Według Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, takich osób żyje obecnie około 50 tysięcy.

Tusk zaznaczył, że jeśli Niemcy nie podejmą szybkiej decyzji w sprawie odszkodowań, Polska może rozważyć wypłaty z własnych środków.

Prezydent Nawrocki na platformie X podkreślił, że to Niemcy powinni wypłacić odszkodowania, a nie Polska.

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, skrytykował pomysł wypłat z polskich funduszy i zaapelował o zwrot zrabowanych przez Niemców przedmiotów.

Deklaracja Tuska

Wpis prezydenta na X ukazał się dzień po tym, jak podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, szef polskiego rządu Donald Tusk podniósł kwestię możliwych wypłat przez Niemcy zadośćuczynień dla jeszcze żyjących polskich obywateli, którzy zostali bezpośrednio poszkodowani przez działania Niemców podczas II wojny światowej.

Tusk zauważył, że według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, takich osób jest około 50 tysięcy. Jak dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z poprzednim kanclerzem Olafem Scholzem, było to około 60 tysięcy osób. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest - zwrócił się do strony niemieckiej szef polskiego rządu. Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić - oświadczył polski premier.

Nawrocki: Odszkodowania należą się od Niemców

Prezydent Nawrocki we wtorkowym wpisie podkreślił, że "Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców". "Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić" - ocenił prezydent.