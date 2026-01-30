​Na trzy miesiące wrocławski sąd aresztował 50-letniego Krzysztofa K. podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a także o nielegalne posiadanie broni, koktajli Mołotowa oraz wytwarzanie prochu.

Krzysztof Gawkowski pierwszy z prawej / PAP

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przekazała w piątek, że 50-letni mężczyzna został zatrzymany 19 stycznia we Wrocławiu. W ujęciu podejrzanego brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Krzysztof K. jest podejrzany o popełnienie trzech przestępstw: 16 stycznia miał grozić ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu śmiercią pod wpisem na portalu X o tym, że Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE.

To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny - stwierdził szef MC.

Prokurator zarzucił mężczyźnie również nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji oraz tzw. koktajli Mołotowa. 50-latek jest podejrzany także o wytwarzanie materiałów wybuchowych o cechach czarnego prochu.

Mężczyzna nie przyznał się do winy

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Stwierdził, że jego celem nie było wystraszenie osoby pokrzywdzonej; mówił, że nie wiedział, że na posiadanie broni i amunicji wymagane jest pozwolenie, a proch wytwarzał dla zabawy - powiedziała prokurator.

Decyzją sądu 50-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.



