George Simion, lider skrajnie prawicowej partii AUR, zakwestionował swoją porażkę w drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich w Rumunii - podał portal Politico. Polityk stwierdził, że w wybory ingerowały Francja oraz Mołdawia, a on ma na to dowody.

George Simion / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Rumunii zwyciężył proeuropejski Nicusor Dan, zdobywając 53,6 proc. głosów, podczas gdy jego rywal George Simion uzyskał 46,4 proc.

Simion, mimo wcześniejszego uznania porażki, obecnie zapowiada zaskarżenie wyników do Sądu Konstytucyjnego, powołując się na rzekome zagraniczne ingerencje i nieprawidłowości.

Wybory powtórzono po unieważnieniu poprzedniej tury przez Sąd Konstytucyjny z powodu zarzutów o nadużycia i wsparcie zewnętrzne dla jednego z kandydatów.

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Rumunii wygrał proeuropejski burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan. Otrzymał 53,6 proc. głosów. Jego rywal George Simion - bezapelecayjny zwycięzca I tury - uzyskał w niej 46,4 proc. i po pewnym czasie uznał swoją porażkę.

W pierwszej turze Simion otrzymał 41 proc. głosów, a Dan - 21 proc.

Majowe, powtórzone wybory odbyły się po tym, jak w grudniu ub.r. Sąd Konstytucyjny unieważnił pierwszą turę wyborów prezydenckich z 24 listopada. Przyczyną tej decyzji były zarzuty wobec jednego z kandydatów - Calina Georgescu, który zdobył wówczas pierwsze miejsce - o nadużycia w kampanii i złamanie zasad uczciwej konkurencji wyborczej, a także wsparcie ze strony "podmiotu zewnętrznego", z sugestią, że chodzi o Rosję.

Dzisiaj Simion nie uznaje już swojej porażki. Lider AUR zapowiedział: Będziemy kwestionować wybory w Sądzie Konstytucyjnym z tych samych powodów, dla których unieważniono wybory w grudniu.

Wymienił w tym miejscu m.in. "wpływy zewnętrzne i instytucjonalną kompromitację".

Mamy teraz niezbite dowody na ingerencję Francji, Mołdawii i innych podmiotów w ramach zorganizowanych działań mających na celu manipulowanie instytucjami, kierowanie narracją w mediach i ostatecznie narzucenie wyniku, który nie odzwierciedla suwerennej woli narodu rumuńskiego - powiedział Simion. Twierdził, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że m.in. w Mołdawii wydano 100 mln euro na kupowanie głosów, a w drugiej turze głosowały "martwe dusze".

Simion nawiązał do twierdzeń założyciela Telegramu Pawła Durowa, który zarzucił rządowi Francji, że prosił o wyciszenie konserwatywnych opinii na tym komunikatorze przed wyborami. Simion wezwał Durowa do złożenia zeznań i ujawnienia, "co wie na temat dezinformacji i cyberoperacji, które zakłóciły wybory w Rumunii" przed zatwierdzeniem wyników.

"Ani Francja, ani Mołdawia, ani nikt inny nie ma prawa ingerować w wybory w innym państwie" - napisał Simion na X. Dodał, że nie spodziewa się, aby Sąd Konstytucyjny unieważnił wybory wskutek jego skargi. Jednocześnie wezwał Rumunów, by składali własne.