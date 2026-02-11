Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Mariusz Błaszczak, jeden z liderów PIS.

Wideo youtube

Mariusza Błaszczaka spytamy m.in. o projekt SAFE - nowy unijny program finansowania obronności. Polska ma pozyskać w ramach programu ponad 40 mld euro.

Prezydent Karol Nawrocki mówił niedawno, że pewne kwestie dotyczące programu, m.in. to, na co konkretnie zostaną wydane pieniądze, powinny zostać wyjaśnione.

Porozmawiamy również o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy tarciach w PIS-ie.

/ Grafika RMF FM