Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Mariusz Błaszczak, jeden z liderów PIS.
Mariusza Błaszczaka spytamy m.in. o projekt SAFE - nowy unijny program finansowania obronności. Polska ma pozyskać w ramach programu ponad 40 mld euro.
Prezydent Karol Nawrocki mówił niedawno, że pewne kwestie dotyczące programu, m.in. to, na co konkretnie zostaną wydane pieniądze, powinny zostać wyjaśnione.
Porozmawiamy również o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy tarciach w PIS-ie.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe! Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube