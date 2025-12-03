​Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła śledztwo w sprawie znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego przez Antoniego Macierewicza. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego byłemu szefowi MON ma trafić do Sejmu jeszcze w grudniu - dowiedział się Onet. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych wypowiedzi polityka podczas sejmowej debaty.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia kierownictwa SKW przez Antoniego Macierewicza.

Chodzi o wypowiedź z 11 września 2025 r. podczas debaty sejmowej dotyczącej naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Zawiadomienie do prokuratury złożył szef SKW, gen. Jarosław Stróżyk.

Przesłuchani zostali już gen. Stróżyk oraz jego zastępcy.

Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza ma trafić do Sejmu jeszcze w grudniu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła oficjalne śledztwo dotyczące znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - poinformował dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz. Sprawa dotyczy wypowiedzi Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON i obecnego posła PiS, podczas sejmowej debaty 11 września 2025 roku nad naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Polityk zarzucił wówczas szefostwu SKW współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, co wywołało oburzenie wśród posłów koalicji rządowej oraz kierownictwa służb specjalnych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam kluczowe pytanie związane z tym, czy jesteśmy w stanie wygrać tę wojnę, która w dniu wczorajszym się zaczęła? To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r. Oni teraz znowu są szefami Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli formacji, która ma największą wiedzę o armii i wie najwięcej o tym, co armia realizuje. A to są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi! Jak długo będzie pan ich tolerował? Jak długo będzie pan ich wspierał? - mówił wówczas z trybuny sejmowej Macierewicz.

Przesłuchania, śledztwo i wniosek o uchylenie immunitetu

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył szef SKW, generał Jarosław Stróżyk. W ubiegłym tygodniu przesłuchani zostali zarówno on, jak i jego zastępcy - pułkownicy Krzysztof Dusza i Artur Pluto. Prokuratura potwierdza, że śledztwo prowadzone jest w kierunku znieważenia i pomówienia funkcjonariuszy publicznych, jednak na tym etapie nie przedstawiono nikomu zarzutów.

Aby postawić Antoniemu Macierewiczowi zarzuty, konieczne jest uchylenie jego immunitetu poselskiego. Wniosek w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w grudniu. To nie pierwsza taka sytuacja - w sierpniu 2025 roku Sejm pozbawił Macierewicza immunitetu w związku z ujawnieniem informacji niejawnych z czasów pracy w komisji smoleńskiej.

Kulisy konfliktu wokół SKW

W tle sprawy pojawia się także długotrwały spór wokół kierownictwa SKW. Podobne zarzuty wobec gen. Stróżyka wysuwał od dawna obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Sławomir Cenckiewicz.