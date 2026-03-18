Coraz częściej na polskich placach zabaw można usłyszeć imiona, które jeszcze dekadę temu wywoływałyby szerokie uśmiechy lub zdziwienie. Najnowsze dane z rządowego rejestru PESEL oraz aplikacji BRAIAN pokazują, że polscy rodzice coraz śmielej sięgają po oryginalność, choć niektóre imiona powoli znikają z naszego krajobrazu. Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce.

Najrzadsze imiona dzieci w 2025 roku

Zacznijmy od imion, które w 2025 roku rodzice wybierali najrzadziej. Według danych z aplikacji BRAIAN, która korzysta z oficjalnych statystyk rządowych, niektóre imiona nadano zaledwie dwóm nowo narodzonym dzieciom w całym kraju! Wśród dziewczynek były to:

  • Apolina,
  • Arwena,
  • Daliana,
  • Delfina,
  • Dua,
  • Emilija,
  • Esmeralda,
  • Henryka,
  • Iza,
  • Kajla,
  • Ksymena,
  • Mariola,
  • Miłka,
  • Oliwiia,
  • Sława,
  • Wanesa,
  • Wiera.

Wśród chłopców równie rzadko pojawiały się takie imiona jak:

  • Aksel,
  • Arek,
  • Bronimir,
  • Dobromił,
  • Dyzma,
  • Gaweł,
  • Hipolit,
  • Melchior,
  • Palermo,
  • Rajan,
  • Riczard,
  • Światosław,
  • Tristan,
  • Zbyszko.

W rejestrze PESEL, który obejmuje nie tylko noworodki, ale wszystkich obywateli, można znaleźć prawdziwe perełki - imiona, które nosi zaledwie kilka osób w całej Polsce. Wśród kobiet są to m.in.:

  • Bajka (2 osoby),
  • Barbra (4),
  • Chwalimira (6),
  • Dąbrówka (193),
  • Domasława (6),
  • Dżanet (4),
  • Dżoana (7),
  • Halka (11),
  • Helenka (10),
  • Izaura (54),
  • Jaga (41),
  • Jaśmin (9),
  • Jeżyna (6),
  • Lidka (3),
  • Nasturcja (12),
  • Macieja (26),
  • Princessa (17),
  • Shakira (20).

Wśród mężczyzn natomiast są to:

  • Buba (23),
  • Dżon (11),
  • Edek (2),
  • Kajtek (4),
  • Lolek (9),
  • Luidżi (2),
  • Mirmił (2),
  • Morfeusz (13),
  • Mściwoj (10),
  • Olimp (2),
  • Ozzy (10),
  • Sebastiian (12),
  • Szaweł (3),
  • Szon (4),
  • Waldemard (15),
  • Zawisza (41),
  • Zefir (9),
  • Zuber (2).

Imiona, które odchodzą w zapomnienie

Niektóre imiona, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu były bardzo popularne, dziś praktycznie nie pojawiają się wśród noworodków. Przykład? Imię Wiesława - w Polsce żyje dziś blisko 101 tysięcy kobiet o tym imieniu, jednak w 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce.

Podobnie z imieniem Józefa - obecnie nosi je 39 tysięcy Polek, ale w ubiegłym roku imię to otrzymały zaledwie cztery nowo narodzone dziewczynki.

Jeszcze bardziej spektakularny jest przypadek Dżesiki - imię to w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 - już tylko 26, a w 2025 roku nie pojawiło się ani razu.

Skąd te zmiany? Socjolog wyjaśnia

O przyczynach tych zmian mówi dr Paweł Tomanek, socjolog zajmujący się badaniami nad imionami. Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - tłumaczy ekspert, cytowany przez tvn24.pl.

Jego zdaniem, współcześni rodzice zwracają uwagę przede wszystkim na brzmienie i estetykę imienia, a jego znaczenie czy pochodzenie schodzi na dalszy plan. Imiona stają się więc bardziej symbolem kulturowym niż dosłownym komunikatem.

Imiona, które wracają do łask

Zmiany w trendach widać także po imionach, które przeżywają swój renesans. Przykładem jest Leon - w 2000 roku imię to otrzymało zaledwie 32 chłopców, podczas gdy w 2025 roku już 5079. Podobnie Hanna - w 2000 roku imię to nadano 407 dziewczynkom, a w ostatniej dekadzie nie było roku, w którym ta liczba spadłaby poniżej 3 tysięcy.

