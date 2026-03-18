Coraz częściej na polskich placach zabaw można usłyszeć imiona, które jeszcze dekadę temu wywoływałyby szerokie uśmiechy lub zdziwienie. Najnowsze dane z rządowego rejestru PESEL oraz aplikacji BRAIAN pokazują, że polscy rodzice coraz śmielej sięgają po oryginalność, choć niektóre imiona powoli znikają z naszego krajobrazu. Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce.

Jakie są najrzadsze imiona w Polsce? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Najrzadsze imiona dzieci w 2025 roku

Zacznijmy od imion, które w 2025 roku rodzice wybierali najrzadziej. Według danych z aplikacji BRAIAN, która korzysta z oficjalnych statystyk rządowych, niektóre imiona nadano zaledwie dwóm nowo narodzonym dzieciom w całym kraju! Wśród dziewczynek były to:

Apolina,

Arwena,

Daliana,

Delfina,

Dua,

Emilija,

Esmeralda,

Henryka,

Iza,

Kajla,

Ksymena,

Mariola,

Miłka,

Oliwiia,

Sława,

Wanesa,

Wiera.

Wśród chłopców równie rzadko pojawiały się takie imiona jak:

Aksel,

Arek,

Bronimir,

Dobromił,

Dyzma,

Gaweł,

Hipolit,

Melchior,

Palermo,

Rajan,

Riczard,

Światosław,

Tristan,

Zbyszko.

W rejestrze PESEL, który obejmuje nie tylko noworodki, ale wszystkich obywateli, można znaleźć prawdziwe perełki - imiona, które nosi zaledwie kilka osób w całej Polsce. Wśród kobiet są to m.in.:

Bajka (2 osoby),

Barbra (4),

Chwalimira (6),

Dąbrówka (193),

Domasława (6),

Dżanet (4),

Dżoana (7),

Halka (11),

Helenka (10),

Izaura (54),

Jaga (41),

Jaśmin (9),

Jeżyna (6),

Lidka (3),

Nasturcja (12),

Macieja (26),

Princessa (17),

Shakira (20).

Wśród mężczyzn natomiast są to:

Buba (23),

Dżon (11),

Edek (2),

Kajtek (4),

Lolek (9),

Luidżi (2),

Mirmił (2),

Morfeusz (13),

Mściwoj (10),

Olimp (2),

Ozzy (10),

Sebastiian (12),

Szaweł (3),

Szon (4),

Waldemard (15),

Zawisza (41),

Zefir (9),

Zuber (2).

Imiona, które odchodzą w zapomnienie

Niektóre imiona, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu były bardzo popularne, dziś praktycznie nie pojawiają się wśród noworodków. Przykład? Imię Wiesława - w Polsce żyje dziś blisko 101 tysięcy kobiet o tym imieniu, jednak w 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce.

Podobnie z imieniem Józefa - obecnie nosi je 39 tysięcy Polek, ale w ubiegłym roku imię to otrzymały zaledwie cztery nowo narodzone dziewczynki.

Jeszcze bardziej spektakularny jest przypadek Dżesiki - imię to w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 - już tylko 26, a w 2025 roku nie pojawiło się ani razu.

Skąd te zmiany? Socjolog wyjaśnia

O przyczynach tych zmian mówi dr Paweł Tomanek, socjolog zajmujący się badaniami nad imionami. Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - tłumaczy ekspert, cytowany przez tvn24.pl.

Jego zdaniem, współcześni rodzice zwracają uwagę przede wszystkim na brzmienie i estetykę imienia, a jego znaczenie czy pochodzenie schodzi na dalszy plan. Imiona stają się więc bardziej symbolem kulturowym niż dosłownym komunikatem.

Imiona, które wracają do łask

Zmiany w trendach widać także po imionach, które przeżywają swój renesans. Przykładem jest Leon - w 2000 roku imię to otrzymało zaledwie 32 chłopców, podczas gdy w 2025 roku już 5079. Podobnie Hanna - w 2000 roku imię to nadano 407 dziewczynkom, a w ostatniej dekadzie nie było roku, w którym ta liczba spadłaby poniżej 3 tysięcy.