Coraz częściej na polskich placach zabaw można usłyszeć imiona, które jeszcze dekadę temu wywoływałyby szerokie uśmiechy lub zdziwienie. Najnowsze dane z rządowego rejestru PESEL oraz aplikacji BRAIAN pokazują, że polscy rodzice coraz śmielej sięgają po oryginalność, choć niektóre imiona powoli znikają z naszego krajobrazu. Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Zacznijmy od imion, które w 2025 roku rodzice wybierali najrzadziej. Według danych z aplikacji BRAIAN, która korzysta z oficjalnych statystyk rządowych, niektóre imiona nadano zaledwie dwóm nowo narodzonym dzieciom w całym kraju! Wśród dziewczynek były to:
- Apolina,
- Arwena,
- Daliana,
- Delfina,
- Dua,
- Emilija,
- Esmeralda,
- Henryka,
- Iza,
- Kajla,
- Ksymena,
- Mariola,
- Miłka,
- Oliwiia,
- Sława,
- Wanesa,
- Wiera.
Wśród chłopców równie rzadko pojawiały się takie imiona jak:
- Aksel,
- Arek,
- Bronimir,
- Dobromił,
- Dyzma,
- Gaweł,
- Hipolit,
- Melchior,
- Palermo,
- Rajan,
- Riczard,
- Światosław,
- Tristan,
- Zbyszko.
W rejestrze PESEL, który obejmuje nie tylko noworodki, ale wszystkich obywateli, można znaleźć prawdziwe perełki - imiona, które nosi zaledwie kilka osób w całej Polsce. Wśród kobiet są to m.in.:
- Bajka (2 osoby),
- Barbra (4),
- Chwalimira (6),
- Dąbrówka (193),
- Domasława (6),
- Dżanet (4),
- Dżoana (7),
- Halka (11),
- Helenka (10),
- Izaura (54),
- Jaga (41),
- Jaśmin (9),
- Jeżyna (6),
- Lidka (3),
- Nasturcja (12),
- Macieja (26),
- Princessa (17),
- Shakira (20).
Wśród mężczyzn natomiast są to:
- Buba (23),
- Dżon (11),
- Edek (2),
- Kajtek (4),
- Lolek (9),
- Luidżi (2),
- Mirmił (2),
- Morfeusz (13),
- Mściwoj (10),
- Olimp (2),
- Ozzy (10),
- Sebastiian (12),
- Szaweł (3),
- Szon (4),
- Waldemard (15),
- Zawisza (41),
- Zefir (9),
- Zuber (2).
Niektóre imiona, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu były bardzo popularne, dziś praktycznie nie pojawiają się wśród noworodków. Przykład? Imię Wiesława - w Polsce żyje dziś blisko 101 tysięcy kobiet o tym imieniu, jednak w 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce.
Podobnie z imieniem Józefa - obecnie nosi je 39 tysięcy Polek, ale w ubiegłym roku imię to otrzymały zaledwie cztery nowo narodzone dziewczynki.
Jeszcze bardziej spektakularny jest przypadek Dżesiki - imię to w 2000 roku nadano 63 osobom, w 2010 - już tylko 26, a w 2025 roku nie pojawiło się ani razu.
O przyczynach tych zmian mówi dr Paweł Tomanek, socjolog zajmujący się badaniami nad imionami. Najpopularniejsze imiona stanowią dziś znacznie mniejszy odsetek nadań niż 20-30 lat temu. Rodzice coraz częściej wybierają imiona umiarkowanie popularne - znane, ale nie masowe. To efekt indywidualizacji wyborów - tłumaczy ekspert, cytowany przez tvn24.pl.
Jego zdaniem, współcześni rodzice zwracają uwagę przede wszystkim na brzmienie i estetykę imienia, a jego znaczenie czy pochodzenie schodzi na dalszy plan. Imiona stają się więc bardziej symbolem kulturowym niż dosłownym komunikatem.
Zmiany w trendach widać także po imionach, które przeżywają swój renesans. Przykładem jest Leon - w 2000 roku imię to otrzymało zaledwie 32 chłopców, podczas gdy w 2025 roku już 5079. Podobnie Hanna - w 2000 roku imię to nadano 407 dziewczynkom, a w ostatniej dekadzie nie było roku, w którym ta liczba spadłaby poniżej 3 tysięcy.