Projekt uchwały w sprawie bezpieczeństwa RP przyjęty przez sejmową Komisję Obrony Narodowej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji PE dotyczący programu Tarcza Wschód.

Na czwartkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Obrony Narodowej zajmowała się dwoma projektami uchwał. Pierwszym z nich był projekt KO w sprawie poparcia dla rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej białej księgi o przyszłości europejskiej obrony, a drugim - projekt PiS w sprawie obrony polskiej suwerenności.

W trakcie dyskusji nad projektami poseł Paweł Suski z KO zgłosił wniosek o jej zakończenie i przejście do głosowania nad projektami. Wniosek ten, mimo sprzeciwu posła Marcina Ociepy z PiS, został przez komisję przyjęty. Następnie szef komisji Andrzej Grzyb (PSL-TD) zamknął pierwsze czytanie projektów i zaproponował, by wybrać projekt wiodący. Paweł Suski zaproponował, by projektem wiodącym był projekt KO. Komisja w głosowaniu przychyliła się do wniosku posła KO i projektem wiodącym został projekt uchwały złożony przez KO.

Po dyskusji posłowie w głosowaniu zdecydowali o zmianie tytułu uchwały na uchwałę ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Co zakłada projekt uchwały?

Projekt uchwały zaproponowanej przez posłów KO zakłada pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 marca, dotyczącej przyszłości europejskiej obrony.

Rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS i Konfederacji. Uchwała podkreśla m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji PE dotyczący programu Tarcza Wschód.

W projekcie złożonym przez posłów PiS wezwano rząd do wycofania poparcia dla rezolucji PE i podjęcia działań na rzecz wzmocnienia krajowej polityki obronnej, w tym ścisłej współpracy w ramach NATO.