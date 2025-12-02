W tym tygodniu do Sejmu trafi poselski projekt ustawy o zakazie importu trofeów myśliwskich z gatunków zagrożonych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To kolejna "antymyśliwska" ustawa w tej kadencji Sejmu, zaproponowana przez Polskę 2050, której uchwalenie stoi pod znakiem zapytania.

Za złamanie tego zakazu ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy w RMF FM, że Polskie Stronnictwo Ludowe poprze ustawę dotyczącą obowiązkowych, okresowych badań dla posiadaczy broni, w tym myśliwych. Niewykluczone jednak, że choć projekt ten trafi do dalszych prac w komisjach, ostatecznie nie zostanie przyjęty - właśnie z powodu posłów PSL-u, bo jeśli przy głosowaniach nie będzie klubowej dyscypliny, wówczas można zakładać, że ludowcy przyczynią się do jego odrzucenia.

Według informacji RMF FM do tej pory nie odbyły się rozmowy pomiędzy szefami klubów Polski 2050 i PSL-u, aby wypracować kompromis w tej sprawie. Jednocześnie ugrupowanie Szymona Hołowni zamierza złożyć w tym tygodniu w Sejmie kolejny projekt ustawy "antymyśliwskiej".

Kolejny projekt ustawy "antymyśliwskiej"

Jak zakładają autorzy przepisów, proponowana ustawa ma na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez wprowadzanie zakazu przywozu do naszego kraju trofeów myśliwskich. Chodzi m.in. o takie zwierzęta jak: słoń, lew, żyrafa i nosorożec biały.

Według obecnych przepisów sprowadzanie niektórych trofeów po polowaniach jest możliwe, ale trzeba uzyskać do tego specjalne zezwolenia (CITES). Oprócz tego polowanie za granicą musi być udokumentowane, a samo trofeum odpowiednio przechowywane, aby spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa.

Według informacji RMF FM ustawa proponowana przez Polskę 2050 przewiduje zakaz wydawania zezwoleń CITES na przywóz trofeów (skóry, kły, głowy, rogi czy czaszki). Za złamanie tego zakazu ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Politycy Polski 2050, z którymi rozmawialiśmy, swój pomysł na te ograniczenia tłumaczą statystykami z ostatnich 10 lat. A te przedstawiają się następująco: od 2014 do 2024 roku do Polski sprowadzono ponad 1500 trofeów z gatunków chronionych na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), z kolei do całej Unii Europejskiej aż 27 tysięcy. Głównymi krajami, z których importuje się trofea do UE, są: Namibia, RPA i Kanada, a najczęściej sprowadzane trofea to zebra górska Hartmanna, pawian niedźwiedzi, niedźwiedź czarny, niedźwiedź brunatny, słoń afrykański i lew afrykański.

PiS poprze ustawę?

To nie pierwszy raz, kiedy do Sejmu trafia podobny projekt ustawy. W 2023 roku bliźniaczo wyglądające przepisy złożyli w izbie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jednak projekt po I czytaniu ostatecznie utknął w jednej z sejmowych komisji. Jednak to może być dobra wiadomość dla Polski 2050, która obawia się, że PSL znów zablokuje projekt dotyczący myśliwych. Niewykluczone, że część polityków PiS poprze ustawę, co pozwoli na jej uchwalenie.