PSL poprze ustawę Polski 2050 dotyczącą obowiązkowych, okresowych badań dla posiadaczy broni - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "Chcemy, by wszyscy byli traktowani na równych zasadach i żeby hejt przestał wylewać się na myśliwych" - słyszymy od ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z PSL-u.

PSL deklaruje poparcie ustawy Polski 2050 ws. obowiązkowych, okresowych badań dla posiadaczy broni / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PSL zadeklarowało poparcie dla projektu ustawy Polski 2050 wprowadzającego obowiązkowe, okresowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy broni.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL podkreślił, że celem jest równe traktowanie wszystkich posiadaczy broni oraz zatrzymanie hejtu wobec myśliwych.

Ustawa ma objąć posiadaczy broni w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych.

Projekt uzyskał już poparcie klubów KO i Polski 2050 podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i został skierowany do dalszych prac.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu kluby KO i Polska 2050 poparły skierowanie do dalszych prac projektu zmian w ustawie o broni, wprowadzającego obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy pozwoleń na broń w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych. Według ustaleń RMF FM, mimo wielu uwag ze strony PSL-u, projekt ma szansę na wyjście z Sejmu.

Jestem przekonany, że projekt trafi do komisji i nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Chcemy nad tymi przepisami rzetelnie pracować - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u, który podkreśla, że kompromis w tej sprawie ma na celu ochronę dobrego imienia myśliwych.

Do tej pory nie podobało nam się, że niektóre środowiska wylewały po prostu hejt na myśliwych. My chcemy, żeby myśliwi byli traktowani tak samo, jak inni posiadacze broni. Przepisy, które mają normować te kwestie, powinny być stosowane w ten sam sposób dla wszystkich. PSL ustawia się w roli pogodzenia racji różnych stron, zarówno tych, którzy uważają, że myśliwi byli zbyt uprzywilejowani. My chcemy tę sprawę uporządkować, wyjaśnić, ale z drugiej strony zatrzymać ten hejt wylewający się na myśliwych, którzy w naszym kraju pełnią bardzo ważną funkcję - podkreśla minister.

To bardzo cieszy, że minister Klimczak zadeklarował poparcie PSL-u dla tego projektu. Już wcześniej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeśli zwiększymy liczbę grup, które będą objęte tymi badaniami, to będą gotowi to poprzeć. Cieszę się, że jest zielone światło - podkreśla autorka projektu ustawy, posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050, która liczy na współpracę PSL-u przy tworzeniu ostatecznych przepisów.

Nie chciałabym, żeby wylewał się hejt na myśliwych. Jako Polska 2050 jesteśmy otwarci na merytoryczną rozmowę: co dodać do tego projektu, co w nim zmienić. To jeszcze wszystko przed nami. Wystarczy, że będziemy mieli możliwość porozmawiania i stworzenia ustawy, która zapewne nie wszystkich zadowoli, ale ostatecznie doprowadzimy do tego, że posiadacze broni będą przechodzili cykliczne badania - zaznacza polityk.

Krytyczne stanowisko wobec projektu przedstawiły ostatnio w Sejmie kluby PiS i Konfederacji, których posłowie zapowiedzieli głosowanie za odrzuceniem projektu. Ich zdaniem proponowane badania psychologiczne i lekarskie nie mają żadnego uzasadnienia i nie poprawią bezpieczeństwa.