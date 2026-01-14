​Prezydent Karol Nawrocki zaprosił szefa MSZ Radosława Sikorskiego na spotkanie na 26 stycznia na godz. 14:00 - poinformował Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

/ RMF24 Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Szef prezydenckiego Biura Polityki Zagranicznej Marcin Przydacz już wcześniej informował, że prezydent Karol Nawrocki po zakończeniu wizyty w Londynie zamierza zaproponować wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu termin spotkania w sprawie nominacji ambasadorskich. Wkrótce więcej informacji.