Poniedziałkowe wybory do parlamentu federalnego Kanady wygrała Partia Liberalna, na której czele stoi premier Mark Carney. Po raz pierwszy od 114 lat liberałowie będą rządzili czwartą kadencję.

Premier Kanady Mark Carney po oddaniu głosu w wyborach do parlamentu federalnego / SEAN KILPATRICK/AFP / East News

20 minut po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych w Kolumbii Brytyjskiej i na Jukonie media zaczęły podawać, że - według szacunków - Partia Liberalna znowu utworzy rząd, którego szefem będzie ponownie Mark Carney.

W Izbie Gmin, w której zasiada 343 parlamentarzystów, do utworzenia większościowego rządu potrzeba 172 miejsc. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie to rząd większościowy.

Premier Mark Carney, który po raz pierwszy startował w wyborach parlamentarnych, wygrał w swoim okręgu.

Co ciekawe, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał wczoraj Kanadyjczyków uczestniczących w wyborach do parlamentu federalnego, by wybrali człowieka, który miałby siłę i mądrość, aby przyłączyć kraj do USA. Przywódca Ameryki przekonywał, że Kanadę czeka dobrobyt, jeśli stanie się 51. stanem USA.

Mimo apelu gospodarza Białego Domu, żadna z kanadyjskich partii i ich liderów nie opowiadała się za przyłączeniem do USA, zaś jego wypowiedzi o wchłonięciu Kanady i nakładane cła znacznie pogorszyły wizerunek Ameryki wśród Kanadyjczyków, doprowadziły do ponad 20-punktowego spadku popularności Partii Konserwatywnej i jej lidera oraz do zwiększenia krytykowanych przez Donalda Trumpa rządzących liberałów.

Jak wyglądają wybory w Kanadzie?

Kanada ma sześć stref czasowych, więc Elections Canada, państwowa komisja wyborcza, tak określiła godziny głosowań w poszczególnych prowincjach i terytoriach, by kończyły się mniej więcej w tym samym czasie. Ostatnie zamykały się lokale wyborcze w Kolumbii Brytyjskiej i na terytorium Jukonu.

Głosowanie odbyło się z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania, ze specjalnymi zabezpieczeniami. Pracownicy komisji w lokalach wyborczych liczą głosy w obecności świadków, a po zakończeniu przekazują wyniki telefonicznie specjalnemu urzędnikowi, który wprowadza je do aplikacji z danymi o głosowaniu. Stąd wyniki są przekazywane do kanadyjskich mediów. Bieżące dane o zliczaniu głosów można też bezpośrednio obserwować na stronie Elections Canada.

Wybory do parlamentu federalnego miały odbyć się pierwotnie w październiku br., jednak premier Mark Carney ogłosił 23 marca, że odbędą się one 28 kwietnia. Na koniec poprzedniej kadencji parlamentu rządząca Partia Liberalna miała 152 parlamentarzystów, Partia Konserwatywna - 120, Bloc Quebecois - 22, Nowa Partia Demokratyczna - 24, Zieloni - 2, a trzech parlamentarzystów działało jako niezależni.

Kanadyjski Senat nie pochodzi z wyborów, senatorowie są wskazywani przez premiera i mianowani przez generalnego gubernatora reprezentującego brytyjskiego monarchę. Kanada jest monarchią konstytucyjną.