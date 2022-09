Nie wiem, czy będzie to zima łagodna, średnia, czy ostra i tak w domach będzie ciepło - zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania o z mieszkańcami Wrocławia.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia / Maciej Kulczyński / PAP

Lider Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że najtrudniejszym wyzwaniem dla Polaków jest inflacja i zbliżająca się zima.

To jest rzeczywiście dzisiaj tak, że ktoś, kto nie jest biedny - jak ja i ma pewną skłonność do rozrzutności - zastanawia się, czy warto wszystkie światła w domu, w którym mieszka, palić - przyznał.



My uczyniliśmy już sporo i uczynimy dużo więcej, żeby ta zima była dla wszystkich Polaków zimą normalną. Nie wiem, czy będzie ona łagodna, czy średnia, czy ostra i tak w domach będzie ciepło - zapewnił.

"Przy światowym kryzysie nie ma metody, żeby nie było poszkodowanych"

Zapowiedział, że rząd doprowadzi do uregulowania spraw związanych z cenami energii elektrycznej. Przypomniał, że dla każdego gospodarstwa domowego gwarantowana będzie stała cena za zużyte 2 tys. kilowatów energii elektrycznej .

Kaczyński przekonywał, że "walczymy zaciekle, żeby paliwa były jak najtańsze". Walczymy, żeby w bankach wszystkie depozyty były oprocentowane - oznajmił. Wyjaśnił, że w grę wchodzi oprocentowane lokat długoterminowych na poziome 6 - 8 proc. Chodzi o to, aby pieniądze nie uciekały z banków na rynek, i żeby ściągnąć trochę pieniędzy z rynku do banków - wskazał.



Nie schładzamy gospodarki, nie czynimy niczego, co by przywróciło bezrobocie, którego w Polsce jest bardzo niewiele (...) i nie chcemy, żeby po raz czwarty w okresie po 1989 r. stopa życiowa w Polsce spadła - wytłumaczył.



Przyznał, że "to nie znaczy, że nie ma poszkodowanych". Niestety - przy takim kryzysie światowym - takiej metody, żeby nie było poszkodowanych, nie ma, ale za wszelką cenę chcemy uniknąć tego czwartego razu - oznajmił.