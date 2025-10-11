​W sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie zebrali się uczestnicy zorganizowanego przez PiS wiecu przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. Jarosław Kaczyński uderzył w premiera Donalda Tuska. "Nie dajcie się oszukać, to są stare gry" - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński na placu Zamkowym / Radek Pietruszka / PAP

Prezes PiS skrytykował na placu Zamkowym premiera Donalda Tuska za "zmianę narracji" ws. paktu migracyjnego, twierdząc, że obecny rząd prowadzi "stare gry" i ma poparcie Unii Europejskiej.

Mariusz Błaszczak zapowiedział, że podczas wydarzenia PiS będzie zbierał podpisy pod projektem referendum w sprawie odrzucenia unijnego paktu migracyjnego, który - zdaniem PiS - stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Reakcja Donalda Tuska - premier skrytykował działania Kaczyńskiego, pisząc, że "ściągnąć rekordową liczbę migrantów, a potem protestować przeciw migracji potrafi tylko Jarosław Kaczyński"; zapewnił też, że w Polsce nie będzie relokacji migrantów.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował z mównicy ustalenia RMF FM i deklarację premiera Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego.

Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd (PiS - przyp. RMF FM) potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry - powiedział Kaczyński.

Dalej uderzył bezpośrednio w Donalda Tuska: Nam się udało doprowadzić, by Polska zaczęła się zbliżać do poziomu Zachodniej Europy, ale przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami. Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć - mówił Kaczyński do uczestników wiecu.

Według niego otwarta została "wielka operacja dyfamowania Polaków w skali światowej". Dzisiaj wszystko jest odwrotnie i musimy to zatrzymać - stwierdził prezes PiS.

Jego zdaniem polskie finanse publiczne są w stanie klęski, dochodzi do "deptania prawa i Konstytucji". To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi, albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego - powiedział prezes PiS.

"Pieniędzy nie ma i nie będzie"

Według niego największe przedsięwzięcia rządu PiS, jak wielkie inwestycje czy obronność, zostały "albo wyłączone, albo opóźnione i zredukowane". Wymienił m.in. CPK czy projekt budowy elektrowni jądrowej z partnerem z Korei Płd.

Było mnóstwo przedsięwzięć mniejszych, ale pieniądze się wyczerpują i nie ma nowych. (...) Oni prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a za naszych czasów pieniądze były - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, służba zdrowia jest w ciężkim kryzysie, a to, co się dzieje w oświacie, "to jedno wielkie niszczenie, przygotowywanie ludzi, którzy nie będą wiedzieli co to moralność i zasady w życiu". Zredukowane i spowolnione zostały też "wielkie plany w obronie narodowej".

Kaczyński stwierdził, ze "jeśli chcemy żyć w pokoju, musimy być silni i mieć silne sojusze, tymczasem polityka zagraniczna wpisuje się w plan, który z całą pewnością nie będzie służył Polsce".

Prezes PiS poruszył także wątek reparacji, które Polsce powinny zostać wypłacone za straty wojenne.

Na piątkowej konferencji prasowej w tej sprawie szef klubu Mariusz Błaszczak podkreślił, że celem wiecu jest niedopuszczenie do Polski zagrożeń, z jakimi boryka się Europa Zachodnia. Przekazał także, że w jego trakcie PiS będzie zbierał podpisy pod obywatelskim projektem ws. referendum dotyczącego odrzucenia paktu migracyjnego.

Manifestacja na placu Zamkowym / Radek Pietruszka / PAP

Donald Tusk dosadnie o działaniach Jarosława Kaczyńskiego

W sobotę do działań prezesa PiS odniósł się premier Donald Tusk. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - napisał szef rządu na platformie X.