Szef Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin wraca do polityki. W ostatnich miesiącach zmagał się z poważną chorobą, a swój powrót zaanonsował m.in. wpisem w mediach społecznościowych.

Jarosław Gowin / Łukasz Gągulski / PAP

"Guess who's back...", czyli "zgadnijcie, kto wrócił..." - napisał na Twitterze Gowin.

"Dobrze, że wróciłeś Jarku. Mamy sporo rachunków do wyrównania" - skomentował rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek. "Najbliższe głosowania będą wyjątkowo ciekawe" - podkreślił.





Jarosław Gowin o brutalnym ataku PiS

Gowin ujawnił szczegóły swojej choroby i potwierdził swoją decyzję o powrocie w rozmowie z TVN. Miałem depresję, będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania Covid-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS - powiedział polityk.

Pokonałem chorobę. Wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek - ogłosił były wicepremier.

W połowie listopada ubiegłego roku Gowin zniknął nagle ze sceny politycznej. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka informowała, że polityk w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu.

Już kilka tygodni temu Strzeżek mówił, że Gowin czuje się coraz lepiej i pewny jest jego powrót do polityki.

To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu. (...) Nie chcę, żeby to poszło na marne - powiedział Gowin w rozmowie z TVN, podkreślając, że wysoką cenę za to zapłacił on sam i jego współpracownicy.