Około godziny 16:30 zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie programu "SAFE 0 proc.". "Ta propozycja w skrócie to 'SAFE 0 złotych'. Nie mamy pieniędzy, mamy słowa, projekt ustawy. Polska bezwzględnie potrzebuje szybkich, dużych, będących w naszej dyspozycji pieniędzy, żeby armia była dobrze wyposażona" - powiedział Donald Tusk po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Liczymy na szybką decyzją dotyczącą SAFE. Generałowie nie ukrywali, że liczy się każdy tydzień czy dzień, każda godzina ma znaczenie, bo od czasu zależy, na ile efektywnie wykorzystamy te pieniądze - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim ws. programu SAFE.

Blokowanie przez prezydent jest bezwstydne. Nam nie chodzi o nowe ustawy, nowe przepisy, rady programowe, cały ten biurokratyczny ciężar. Nam chodzi o realne pieniądze na polską armię i przemysł zbrojeniowy - zaznaczył Tusk.

Załatwiliśmy te pieniądze, prezydent je blokuje. Na to nie mogę się zgodzić. Jeśli zobaczymy te pieniądze od Glapińskiego to siądziemy i zrobimy szybko ustawę. Na razie jest to wyłącznie polityczna zasłona dla usprawiedliwienia weta - dodał premier.

Program SAFE

Program SAFE (Strategic Technologies for Europe Platform) ma na celu wsparcie modernizacji i dozbrajania armii państw członkowskich UE. Polska, jako największy beneficjent, może uzyskać blisko 200 mld zł, z czego 89 proc. ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Tusk podkreśla, że program jest kluczowy dla polskiej suwerenności i stabilności budżetu armii.

Rząd i prezydent zgadzają się co do konieczności rozwoju Sił Zbrojnych RP, jednak różnią się w kwestii finansowania. Premier apeluje o podpisanie ustawy wdrażającej SAFE, podczas gdy prezydent i prezes NBP proponują alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 proc.". Tusk wyraził nadzieję na uzyskanie konkretnych informacji podczas spotkania z prezydentem.