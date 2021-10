​Premier Mateusz Morawiecki ani nie otworzy, ani nie podsumuje kluczowej debaty Parlamentu Europejskiego na temat praworządności i wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość polskiego prawa nad unijnym - dowiedziała dziennikarka RMF FM. Kolejność wystąpień już została ustalona.

Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Według informacji dziennikarki RMF FM najpierw głos zabierze przedstawiciel Rady UE, potem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, potem dopiero premier Mateusz Morawiecki. Następnie odbędzie się runda pytań w imieniu grup politycznych; od największej, a więc Europejskiej Partii Ludowej, po najmniej liczne i niezrzeszonych. Zaraz potem nastąpi długa runda pytań szeregowych eurodeputowanych.

Po wysłuchaniu tych wypowiedzi, premier Morawiecki będzie mógł zabrać głos po raz drugi - by odpowiedzieć na pytania eurodeputowanych. Potem znowu głos zabierze szefowa KE, następnie przedstawiciel Rady UE i przedstawiciele grup politycznych, ale tym razem w odwrotnej kolejności - od najmniejszej frakcji po największą, a więc na końcu powinien przemawiać przedstawiciel EPL. Eurodeputowanym przy ustalaniu kolejności wystąpień chodziło między innymi o to, żeby nie dać premierowi Morawieckiemu możliwości podsumowania. Podsumowanie będzie należeć do eurodeputowanych. Zgodzono się na wystąpienie premiera podczas tej debaty, ale z pewną rezerwą.

Trudno odmówić, gdy do przewodniczącego PE zwraca się szef rządu kraju członkowskiego. Jesteśmy demokracją - wyjaśnia rozmówca dziennikarki RMF FM w PE. Niechęć do tego typu wystąpień szefów rządów, którzy są "na cenzurowanym" wiąże się z doświadczeniem wystąpień np. premiera Węgier Viktora Orbana. Szef węgierskiego rządu wychodził z tego typu debat zwycięsko, gdyż robił show z myślą o własnym elektoracie i w zasadzie nie odpowiadał na pytania europosłów.

Rozmówcy dziennikarki RMF FM obawiają się, że tak też może być z wystąpieniem Morawieckiego. Eurodeputowani zamierzają jednak zadawać Morawieckiemu trudne pytania. Podczas debaty Parlament Europejski ma wezwać KE do działania, a więc szybkiego uruchomienia wobec Polski procedury warunkowości, która umożliwia zawieszanie funduszy i wszczęcia procedury w związku z naruszeniem unijnego prawa - powiedziała rzeczniczka PE Delphine Colard. Debata będzie długa, przewidziano na nią 4 godziny. Ostra ma być także rezolucja, głosowanie odbędzie się w czwartek.