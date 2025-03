​Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu poselskiego. Polityk poinformował o tym w środę, w trakcie przemówienia w Sejmie.

Poseł PiS Dariusz Matecki w trakcie przemówienia w Sejmie, na którym poinformował, że zrzeka się immunitetu / Wojciech Olkuśnik / East News

Jest to konsekwencją moich poglądów. Poseł nie powinien stać ponad obywatelem - tłumaczył swoją decyzję poseł Matecki.

W czasie wyborów deklarowałem, że jestem za likwidacją immunitetów parlamentarnych i sędziowskich, więc jest to moje honorowe zobowiązanie wobec obywateli, pomimo tego że całkowicie nie zgadzam się z zarzutami prokuratury. Jestem człowiekiem niewinnym - dodał polityk.

Dariusz Matecki mówił w środę, że stawiane mu zarzuty są motywowane politycznie, a on sam przez lata "skutecznie obniżał hipokryzję i korupcję obozu Donalda Tuska".

Także w środę sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi Mateckiemu. Komisja rekomenduje także wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowe aresztowanie polityka.

Matecki - w kontekście wniosku o jego tymczasowe aresztowanie - wyraził wątpliwość, czy istnieje uzasadniona obawa jego ucieczki. Mając pełną świadomość tego, że macie większość do przegłosowania i do wsadzenia mnie do aresztu, jestem na miejscu, chcę zeznawać, nigdzie się z Warszawy nie ruszam - oświadczył poseł PiS w trakcie środowego posiedzenia komisji.

Zarzuty wobec Dariusza Mateckiego

Prokuratura chce postawić Dariuszowi Mateckiemu sześć zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi PiS, dawniej politykowi Suwerennej Polski, Dariuszowi Mateckiemu, trafił do Sejmu we wtorek, 25 lutego.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że Matecki miał umożliwiać wybranym stowarzyszeniom uzyskanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości poprzez wcześniejsze konsultowanie ich wniosków z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, co zwiększało ich szanse na pozytywną ocenę. Dzięki temu organizacjom tym przyznano łącznie ok. 14,86 mln zł, z czego część środków była wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem - m.in. na nierzetelne faktury i fikcyjne wynagrodzenia.

Ponadto Matecki miał działać na rzecz przyznania dotacji ok. 5 mln zł Stowarzyszeniu Fidei Defensor, mimo że zasady konkursu nie przewidywały wskazywania beneficjentów z góry. Pieniądze te również były wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. Prokuratura zarzuca mu także pranie brudnych pieniędzy - miał przyjąć co najmniej 447,5 tys. zł pochodzących z nielegalnie pozyskanych funduszy i przeznaczyć je na prywatne wydatki.

Dodatkowo, w porozumieniu z byłym kierownictwem Lasów Państwowych, Matecki miał pobierać wynagrodzenie za fikcyjne zatrudnienie w latach 2020-2023, co mogło spowodować stratę LP w wysokości ok. 500 tys. zł. W związku m.in. z tą sprawą CBA zatrzymało trzech byłych dyrektorów tej instytucji.