Do sprawy odniósł się rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, który stanowczo zaprzeczył, by wobec córki premiera stosowano Pegasusa. Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus - poinformował.

Status pokrzywdzonej i naruszenie tajemnicy adwokackiej

Prokuratura potwierdziła, że Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana 8 października 2025 roku jako świadek w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania Pegasusa. Sprawa dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym byłego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nielegalnym pozyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką.

Według prokuratury istnieje podejrzenie, że materiały dotyczące Katarzyny Tusk-Cudnej, będącej wówczas klientką adwokata Romana Giertycha, mogły zostać bezprawnie przekazane i kopiowane. W związku z tym uzyskała ona status pokrzywdzonej w postępowaniu.

Trwa śledztwo i prace komisji śledczej

System Pegasus, stworzony przez izraelską firmę NSO Group, miał służyć do walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Jednak od ubiegłego roku prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem tego oprogramowania.Legalność, prawidłowość i celowość działań z użyciem Pegasusa są również przedmiotem badań sejmowej komisji śledczej, która analizuje działania służb i organów państwowych od 2015 do 2023 roku.