"Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Jednak Prokuratura Krajowa zaprzecza, jakoby wobec Katarzyny Tusk-Cudnej bezpośrednio stosowano system Pegasus. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania tego oprogramowania.
- Prokuratura Krajowa nie potwierdza użycia Pegasusa wobec Katarzyny Tusk-Cudnej.
- Córka premiera została przesłuchana jako świadek w śledztwie dotyczącym nielegalnego wykorzystywania Pegasusa.
- Katarzyna Tusk-Cudna uzyskała status pokrzywdzonej w postępowaniu.
W środę media obiegły informacje o przesłuchaniu Katarzyny Tusk-Cudnej w śledztwie dotyczącym wykorzystywania systemu Pegasus. Premier Donald Tusk skomentował sprawę w mediach społecznościowych, sugerując, że jego żona i córka były podsłuchiwane przy użyciu tego oprogramowania.