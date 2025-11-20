Zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Polska 2050, poparły projekt likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Posłowie argumentowali to m.in. wykorzystaniem ściśle tajnych materiałów, wykorzystaniem Pegasusa, czy brakiem jakichkolwiek działań CBA podczas pandemii.

Funkcjonariusz CBA (zdjęcie poglądowe) / Darek Delmanowicz / PAP

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Chcą likwidacji CBA. Posłowie zabrali głos

Poseł Marek Biernacki z klubu parlamentarnego PSL-Trzecia Droga zapowiedział, że jego klub będzie głosował za przyjęciem tego projektu. Niezależnie od afer, instytucja CBA nie wypełniła swojego zadania w okresie dla narodu polskiego najbardziej istotnego - w okresie pandemii. Wystawiła obywateli Polski bezbronnymi przed bandą szachrai - zaznaczył poseł.

Wtórował mu reprezentujący klub Polska 2050 poseł Bartosz Romowicz zaznaczył, że jego klub będzie czynnie pracował nad projektem likwidacji CBA. Reforma ta nie jest tylko techniczną reorganizacją służb, ale istotnym krokiem poprawy życia publicznego - podkreślił.

Co dalej z funkcjonariuszami CBA?

W projekcie zadania likwidowanego CBA mają zostać przeniesione do policji, w której ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, oraz do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 maja przyszłego roku, oprócz kilkunastu przygotowujących likwidację CBA artykułów, które zaczęłyby obowiązywać już 1 lutego 2026 roku.