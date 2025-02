Od dzisiaj można składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2026 r. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Można to zrobić na kilka sposobów - przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS. Jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, to rodzic może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować. Urzędnicy przypominają, że od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że zachowana zostanie ciągłość wypłaty świadczenia. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Z danych ZUS wynika, że w 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci. Zobacz również: Ustawa o wolnej Wigilii weszła w życie. Jak przedłużyć sobie weekendy?

Polska podrywa samoloty w związku z atakami Rosji w Ukrainie

Historyczny lot polskiego pilota myśliwcem F-35 Husarz

Zbigniew Ziobro Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM