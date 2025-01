W połowie stycznia Rafał Trzaskowski apelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenie 800 plus było wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Według zapowiedzi premiera - rząd tym tematem miał zająć się w trybie pilnym. W południe rusza posiedzenie Rady Ministrów, jednak w harmonogramie prac nie ma nowelizacji ustawy o 800 plus.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie, powinien wzmacniać gospodarkę. I dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - mówił 17 stycznia kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, podczas spotkania z mieszkańcami Puńska w woj. podlaskim. Prezydent Warszawy zaapelował w tej sprawie do rządu, żeby ten podjął pracę nad zmianami w ustawie, które mogłyby uwzględnić taki postulat. Premier Donald Tusk zapowiadał później, że rząd zajmie się tym tematem w trybie pilnym. Jednak podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów harmonogram nie przewiduje prac nad nowelizacją ustawy. Mimo że program koordynuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zarządzany przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk - to projekt noweli przygotowuje resort spraw wewnętrznych i administracji, którym kieruje poseł KO Tomasz Siemoniak. W tej chwili mój zastępca, wiceminister Maciej Duszczyk prowadzi konsultacje, tak żeby w ciągu najbliższych dni ten projekt z MSWiA wyszedł. Tak że tutaj pracujemy - tak jak to premier napisał - w trybie pilnym - usłyszał od ministra Tomasza Siemoniaka reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Jak mówił szef MSWiA, właśnie zakończył się etap prac nad założeniami do nowelizacji 800 plus. Warto podkreślić także, że głosy w tej sprawie w koalicji są podzielone - Lewica i Polska 2050 zmian nie popierają. Zobacz również: Lublin: Spór o spalarnię nie skończy się szybko

Opracowanie: Karolina Wasyl