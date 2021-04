Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 85 km/h. Dziś w całym kraju możemy spodziewamy się także przelotnych opadów deszczu. "Na Podkarpaciu będą występować burze" - zapowiada synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak.

Dziś czeka nas powrót chłodu / Pexels

Uwaga na silny wiatr! Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał strzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla przeważającej części województwa pomorskiego i północnej części województwa zachodniopomorskiego.



W województwie pomorskim ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 4 do godz. 16. Prognozuje się wystąpienie tam silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, a nad samym morzem od 40 do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.



Natomiast w województwie zachodniopomorskim alerty będą obowiązywały od godz. 6 do 18. IMGW prognozuje wystąpienie tam silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu.



Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Będzie zimniej. Prognoza pogody

Według informacji przekazanych przez synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Annę Woźniak pogodę głównie będzie kształtował dziś przechodzący przez Polskę zimny front atmosferyczny.



Na nim spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na południowym wschodzie, głównie na podkarpaciu będą występować w godzinach południowych i popołudniowych burze, które mogą dawać nawet intensywne opady deszczu do 20 mm - poinformowała Woźniak, dodając, że przy przelotnych opadach w ciągu dnia może występować jeszcze krupa śnieżna.



IMGW zapowiada, że na pozostałym obszarze kraju będą występować przelotne opady deszczu. Na północy przechodzące w deszcz ze śniegiem - dodała Woźniak.

Popołudniu w górach w Karpatach zacznie padać śnieg. Nie będą to duże wartości. Wysoko w Tatrach może spaść do 5 cm śniegu. Stopniowo te opady będą przechodzić w śnieg w tym rejonie - tłumaczyła Anna Woźniak.



Temperatura maksymalna jakiej można się w czwartek spodziewać to zaledwie od 5-6 st. C. na północy kraju do 12 st. C. na południowym wschodzie.