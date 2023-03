Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polsce oraz utrzymującymi się wichurami na pogórzu i w górach. Na zachodzie i południowym wschodzie porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, a w górach ponad 100 km/h.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się obecnie w południowych powiatach woj. podkarpackiego i małopolskiego. Do wieczora obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Wieje tam silny wiatr o średniej prędkości 35 km/h do 45 km/h, a w porywach około 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.

Piszemy o tym: Wichura na Podkarpaciu. Prawie 10 tysięcy odbiorców bez prądu

Wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne.