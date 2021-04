W ciągu ostatniego tygodnia zima walczyła z przedwiośniem i jak na razie - zwyciężyła. Dziś w Zakopanem 20 cm śniegu, na Kasprowym Wierchu 170 cm - podaje IMGW. Nadal w całym kraju jest pochmurno i deszczowo. W południowej Polsce będzie padać deszcz ze śniegiem, a w obszarach podgórskich - śnieg.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Jaka aura czeka nas w najblizszym czasie? Pogoda będzie bardziej zimowa, albo bardzo wczesnowiosenna. To jest typowe dla polskiego klimatu - tłumaczy synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodaje, że temperatura będzie dość "rześka".

Będzie ok. 4-5 stopni Celsjusza na północy kraju, do 1-2 stopni na południu, więc na południu będzie najchłodniej. Teraz mamy najcieplejszy biegun północny, gdzie jest 6 stopni w Suwałkach i dzisiejszej nocy będzie tam ok. 3 stopni C - mówi.

W Sudetach alert przed intensywnymi opadami śniegu

Noc będzie pochmurna i deszczowa. Na południu - nadal będzie padać śnieg z deszczem i śnieg. Najmniej opadów będzie na północnym zachodzie, na wybrzeżu i na krańcach wschodnich. W tych regionach opady powinny powoli zanikać - informuje synoptyk. Podkreśla, że temperatura w nocy będzie dość wyrównana w całym kraju: Od około 1 stopnia na południu do 2-3 st. C. w centrum i na północy. Nad morzem do około 4 stopni, ale z kolei tam będzie silniejszy wiatr, więc odczucie chłodu będzie odczuwalne.



Cały czas obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w Sudetach. Alert jest ważny do jutra rana do godz. 9. Jeszcze w tym rejonie do 15-20 cm śniegu może dopadać - podaje Ewa Łapińska.



Przyszły tydzień chłodny, pochmurny i deszczowy

Kiedy aura będzie lepsza? IMGW podaje, że w nadchodzącym tygodniu pogoda będzie stabilna, niestety dość chłodna, pochmurna i deszczowa.

To dlatego, że pogodę nad Europą wschodnią i południowo-wschodnią, w tym również nad Polską, będą kształtowały układy niskiego ciśnienia z dużą ilością wilgotnego i chłodnego powietrza.