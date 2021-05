Synoptycy zapowiadają, że na południu i zachodzie Polski może pojawić się zachmurzenie, a miejscami także burze z gradem. Mieszkańcy tych regionów powinni uważać również na porywisty wiatr. Według prognoz, na pozostałym obszarze kraju będzie z kolei słonecznie i ciepło.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla mieszkańców dwóch regionów / Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami na zachodzie i południu kraju. Zagrożone są województwa dolnośląskie i opolskie, a zwłaszcza rejony podgórskie i Sudety.

"Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu 20-30 mm, punktowo także i powyżej 40 mm" - zapowiadają synoptycy. Mieszkańcy województw dolnośląskiego i opolskiego powinni również uważać na porywisty wiatr. Jego prędkość wyniesie średnio do 75-80 km/h. Lokalnie może być to nawet 90 km/h.



Należy spodziewać się trochę innej pogody niż w poprzednich dniach - wskazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek.



Burze mogą pojawić się po południu. IMGW prognozuje również opady gradu. "Na ogół do 2-2,5 cm, jednak lokalnie do 3,5 cm" - zapowiadają synoptycy.



Na zachodzie Polski termometry pokażą 17-18 st. C.





Jaka pogoda w pozostałych regionach Polski?

Mieszkańcy pozostałych województw kraju będą mogli cieszyć się ciepłą i słoneczną pogodą.



Temperatura w pasie centralnym od Pomorza Wschodniego przez centrum, Mazowsze aż po południe - Małopolskę, Śląsk i Opolszczyznę - wyniesie ok. 25 stopni Celsjusza, na południu nawet 27-28 st. Na na wschodzie termometry pokażą ok. 22-24 st. C.

