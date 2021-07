Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w południowej, środkowej i północno-wschodniej Polsce. Termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie C.

Ostrzeżenia IMGW obejmują 12 regionów / Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców dwunastu regionów przed upałami. Są to:



województwo podkarpackie,

województwo małopolskie,

województwo śląskie,

województwo opolskie,

województwo świętokrzyskie,

województwo mazowieckie,

województwo warmińsko-mazurskie,

wschodnie powiaty województwa dolnośląskiego,

wschodnie powiaty województwa wielkopolskiego,

wschodnie powiaty województwa łódzkiego,

zachodnie powiaty województwa lubelskiego,

zachodnie powiaty województwa podlaskiego.

Jak przekazał instytut, na tym terenie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80-90 proc. Termometry mogą pokazać od 30 do 33 st. C.



Ostrzeżenie drugiego stopnia. Co to znaczy?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Prognoza pogody na środę

W środę na południowym na wschodzie oraz w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju mogą wystąpić opady deszczu oraz burze.

Według prognoz synoptyków, w czasie burz prognozowana suma opadów wyniesie do 20 mm, tylko na Pomorzu Gdańskim oraz Kujawach lokalnie do 45 mm. Mogą wystąpić także opady gradu.

Temperatura maksymalna na zachodzie oraz nad morzem wyniesie od 22 st. C do 26 st. C, tylko na krańcach zachodnich będzie to około 20 st. C, na pozostałym obszarze od 28 st. C na północy do 32 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet do 100 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić również opady deszczu i burze.

"Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na zachodzie i na obszarach podgórskich do 19 st. C, 20 st. C miejscami w centrum i na wschodzie" - prognozuje IMGW.



Jaka pogoda w czwartek?

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Synoptycy przewidują także przelotne opady deszczu. W pasie od Pomorza i Warmii przez Kujawy i Ziemi Łódzką po Opolszczyznę, Górnym Śląsk i Małopolskę mogą wystąpić burze. Miejscami prognozowane są opady gradu.

Termometry pokażą od 19 st. C do 24 st. C na zachodzie, od 29 st. C do 33 st. C w centrum oraz na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz jednak jego porywy mogą osiągnąć miejscami nawet do 100 km/h.

