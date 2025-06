Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) alarmuje: w niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Eksperci wydali ostrzeżenie I stopnia przed burzami, które obejmuje niemal cały kraj, z wyjątkiem części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Zjawiskom mogą towarzyszyć grad oraz trąby powietrzne.

Gwałtowne burze nad całym krajem (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Zgodnie z komunikatem IMGW, ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14:00 w niedzielę, 1 czerwca, do godziny 2:00 w nocy w poniedziałek, 2 czerwca. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, osiągające od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Lokalnie możliwy jest także grad. Stopień ostrzeżenia może być podniesiony ze względu na punktowe kumulacje opadów - poinformował Instytut.

Piotr Szuster, ekspert IMGW oraz członek stowarzyszenia Skywarn Polska, wyjaśnił przyczyny nadchodzących zjawisk. W niedzielę Polska będzie znajdować się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia. W naszym kraju będzie również oddziaływał ciepły front atmosferyczny. W takim środowisku będą mogły rozwijać się burze na przeważającym obszarze kraju - przekazał Szuster.

Dodał również, że możliwe jest utworzenie się tzw. superkomórek burzowych, które mogą przynieść opady gradu o średnicy od 2 do 3 cm, silne opady deszczu i silne porywy wiatru, a nawet trąby powietrzne.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami / IMGW / Materiały prasowe

Ryzyko lokalnych podtopień

IMGW wydał także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia - gwałtowne wzrosty stanów wody - dla niemal całego kraju - na obszarach, gdzie będą występowały burze.

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" napisano w komunikacie na platformie X.