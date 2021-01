Początek tygodnia deszczowy w przeważającej części kraju. O poranku mieszkańcy północnej Polski musieli uważać na śliskie jezdnie i chodniki. Alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczył trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały także kolejnej nocy. W części kraju możemy też spodziewać się śniegu. Prawdziwe ochłodzenie przyjdzie w połowie miesiąca.

/ Marcin Bielecki / PAP

Europa Wschodnia, Skandynawia i Wyspy Brytyjskie są w zasięgu wyżów. Polska jest na skraju niżu znad Bałkanów, w strefie związanego z nim, ciepłego frontu atmosferycznego, przemieszczającego się od wschodu Polski na zachód. Nad wschodnią i północno-wschodnią część kraju napływa cieplejsze, a nad południowo-zachodnią chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Dziś sporo chmur. Na wschodzie opady deszczu, które na Suwalszczyźnie i Mazowszu, miejscami mogą marznąć i powodować gołoledź. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. We wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu wschodnim opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Mazowszu, Warmii i Mazurach do 15 mm. Na Podhalu przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na Kaszubach do 6 st.C na południowym wschodzie; w kotlinach górskich około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie skręcający na wschodni i południowo-wschodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



W nocy zachmurzenie duże, na południu, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na wybrzeżu miejscami deszcz. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -1 st. C do 2 st. C; nieco ciepłej na krańcach południowo-wschodnich, około 3 st. C, a w kotlinach górskich spadki od -3 st. C do -6 st. C. Miejscami trzeba będzie uwazac na śliskie chodniki i drogi. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, z kierunków zmieniających się. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 60 km/h, będzie powodował zamiecie śnieżne.

W Bieszczadach ślisko, deszczowo i niebezpiecznie

W Bieszczadach i Beskidzie Niskim panują trudne warunki turystyczne. Od kilku godzin notujemy opady deszczu - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jerzy Godawski. Jak zaznaczył, opady deszczu sprawiają, że "szlaki górskie są podmokłe, błotniste i śliskie". Powyżej górnej granicy lasu nadal leży ok. 10 cm śniegu. Rano w bieszczadzkich dolinach, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, termometry pokazywały 2-3 stopnie Celsjusza. Dodatnie temperatury powietrza są także w górnych partiach gór.

Trzech Króli przyniesie deszcz i śnieg

Jutro na północy kraju zachmurzenie duże, a na południu i w centrum większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach śniegu, na wybrzeżu możliwy deszcz. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.

Synoptycy prognozują, że w okolicach 15-16 stycznia możemy spodziewać się ataku zimy, co może wiązać się z niską temperaturą i intensywnymi opadami śniegu. Z Rosji napłyną do Polski masy zimnego powietrza. To zjawisko określa się mianem "bestii ze wschodu".