Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwie pomorskim. IMGW ostrzega także przed marznącymi opadami na południowym wschodzie kraju.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do południa w większości powiatów województwa pomorskiego IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 15 cm. Lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.

Nadciąga "bestia ze wschodu"

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się radykalnej zmiany pogody. Z Rosji napłyną do Polski masy zimnego powietrza. To zjawisko określa się mianem "bestii ze wschodu". Ostatni raz mieliśmy z nią do czynienia w 2018 roku. Temperatura w niektórych miejscach spadła wówczas do -20 stopni.

Synoptycy prognozują, że w okolicach 15-16 stycznia możemy spodziewać się ataku zimy, co może wiązać się z niską temperaturą i intensywnymi opadami śniegu.

"Bestia ze wschodu" ma, jak informuje portal twojapogoda.pl, związek z nietypowymi wahaniami temperatury nad Arktyką.

"To oznacza, że zamiast minus 80 stopni, będzie nawet o 50 stopni cieplej. Zjawisko to nazywane jest Nagłym Ociepleniem Stratosferycznym (SSW) i ma poważne konsekwencje w pogodzie również w Polsce" - czytamy na portalu.