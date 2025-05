W nocy z soboty na niedzielę pojawią się przymrozki głównie na wschodzie kraju, a temperatura przy gruncie lokalnie spadnie do minus 3 st. C - ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Siemieniuk. W niedzielę termometry pokażą z kolei nawet do 20 st. C.

Przymrozki znowu zaatakują / Shutterstock

Na najbliższą noc synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Obowiązywać będą w województwie lubelskim, podkarpackim, we wschodniej połowie województwa małopolskiego, mazowieckiego, w południowej części województwa podlaskiego i śląskiego i wschodniej części Świętokrzyskiego.

Przymrozki obejmą też południową część Dolnośląskiego i Pomorskiego, północną część woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz zachodni kraniec Warmińsko-mazurskiego.

Według synoptyków, na tych obszarach prognozowany jest spadek temperatury do około 1 st. C, przy gruncie lokalnie do minus 2 st. C, w rejonach podgórskich Karpat do minus 3 st. C.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do niedzieli, do godziny 6 rano.

/ IMGW / Zrzut ekranu

We wschodniej części kraju mogą formować się mgły, ograniczające widoczność do 200 m. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

Niedziela dość ciepła

W niedzielę zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie możliwe są słabe opady deszczu.

Temperatura wyniesie od 14 st. C na obszarach podgórskich, 15 do 17 st. C w centrum, do 20 st. C nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunków południowych.

Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się pogodna. Na zachodzie i w centrum możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura od 3 st. C w rejonach Karpat, 5 st. C na wschodzie, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie.