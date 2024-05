W piątek ma być słonecznie, jedynie na południu kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz miejscami słabe burze. Wiatr w porywach może wiać do 60‑65 km/h. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju zobaczymy od 19°C do 23°C, chłodniej lokalnie nad morzem oraz w obszarach podgórskich – od 15°C do 18°C. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę rano już bez przymrozków. W ciągu dnia pojawi się przelotny deszcz i miejscami burze, które na południu kraju mogą być silniejsze – z porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura w dzień od 17°C nad morzem do 25°C w centrum i na północy.

W niedzielę i w poniedziałek przelotne opady deszczu będą występować w całym kraju i miejscami zagrzmi. Opady w czasie burz mogą być okresami silne, a wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Temperatura w dzień od 21°C, 23°C na północy i wschodzie, do 25-26°C na południu i zachodzie, jedynie nad morzem chłodniej – od 14°C do 18°C.

We wtorek przelotny deszcz i słabe burze. Temperatura w dzień od 22°C na wschodzie, około 24°C w centrum, do 27°C na zachodzie; jedynie nad samym morzem około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i pojawią się przelotne opady deszczu, w południowej połowie kraju z kolei zagrzmi. Temperatura w dzień około 16°C nad samym morzem, około 23°C na wschodzie, do 26°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem i w czasie burz w porywach do 70 km/h, wschodni i północno-wschodni.

W czwartek na północy pogodnie i tu nie powinno padać. Poza tym pochmurno i opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura w dzień od 16°C na północy do 22°C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, wschodni i północno-wschodni.