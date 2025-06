Sobota będzie kolejnym dniem z potężnymi burzami - mogą one wystąpić w całym kraju, przy czym w niektórych regionach mogą mieć gwałtowniejszy przebieg. O powadze sytuacji świadczy fakt, że IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, przy czym zaznaczył, że niewykluczone jest ich podwyższenie do trzeciego, najwyższego. Gdzie mogą wystąpić najniebezpieczniejsze zjawiska pogodowe? Co nam grozi?

Przed nami potężne burze. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia / Shutterstock Z burzową aurą mamy do czynienia już od kilku dni. W środę mocno oberwał Dolny Śląsk, w czwartek m.in. Małopolska i północne Mazowsze (w powiecie płockim została ranna jedna osoba), a wczoraj północ kraju. Burzom towarzyszył szereg niebezpiecznych zjawisk pogodowych, w tym bardzo silny wiatr, ulewy i opady dużego gradu. Niestety, wiele wskazuje na to, że podobnie będzie dziś. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami. Zobacz również: ​Nawałnica przeszła nad północną Polską. "Trójmiasto pływa" Ostrzeżenia drugiego stopnia Rozkład ostrzeżeń IMGW / meteo.imgw.pl Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województw: zachodniopomorskiego (oprócz powiatów: myśliborskiego, choszczeńskiego i wałeckiego),

pomorskiego,

podlaskiego (w powiatach: bielskim, hajnowskim, siemiatyckim),

mazowieckiego (w powiatach: sokołowskim, węgrowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, mińskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, ostrowieckim, zwoleńskim),

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego (w powiatach: rawskim, tomaszowskim, piotrkowskim, bełchatowskim, radomszczańskim, pajęczańskim),

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego (oprócz powiatów: krośnieńskiego, Krosno, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego, Przemyśl). W przeważającej części woj. zachodniopomorskiego i w całym woj. pomorskim prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km/h; lokalnie może spaść duży grad. Jeśli chodzi o pozostałe obszary objęte drugim stopniem zagrożenia, to prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km/h; tam również może spaść duży grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia w części woj. zachodniopomorskiego i w całym woj. pomorskim obowiązują w sobotę w godz. 12:00-19:00. W pozostałej części kraju alerty 2. stopnia wejdą w życie - w zależności od regionu - o godz. 14:00 lub 17:00, a wygasną - odpowiednio - o północy bądź o godz. 2:00 w piątek. Zobacz również: Potężne burze nad Polską. Uszkodzony dach bazyliki, zalane posesje Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pozostałej części kraju. Chodzi zatem o województwa: zachodniopomorskie (powiaty nieobjęte alertami wyższego stopnia),

warmińsko-mazurskie,

podlaskie (powiaty nieobjęte alertami wyższego stopnia),

mazowieckie (powiaty nieobjęte alertami wyższego stopnia),

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

łódzkie (powiaty nieobjęte alertami wyższego stopnia),

opolskie,

podkarpackie (powiaty nieobjęte alertami wyższego stopnia). Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h; lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia na przeważającej części kraju obowiązują w sobotę w godz. 14:00-22:00, tylko w województwie podkarpackim od godz. 17:00 w sobotę do godz. 2:00 w niedzielę. Aktualne ostrzeżenia znajdziecie na stronie IMGW . Zobacz również: Nadchodzi fala upałów! Czy Europa zwariuje od żaru? Uwaga! Ostrzeżenia mogą zostać podniesione Sytuacja jest na tyle skomplikowana i dynamiczna, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznaczył, iż ostrzeżenia mogą zostać podniesione na wyższy stopień. Jak zachować się w trakcie burzy? / Maciej Zieliński / PAP