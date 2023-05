Wiosna rozgościła się w Polsce na dobre! Jak informuje IMGW, najbliższe dni przyniosą dużo słońca i temperaturę przekraczającą 20 stopni. Jedyne w piątek na południowym wschodzie spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu.

/ Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

W piątek przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Na południowym wschodzie ma pojawić się więcej chmur i tam spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, którym punktowo towarzyszyć będą intensywne opady deszczu (do około 20 mm).

Termometry pokażą maksymalnie od 13-16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 17-21 na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W sobotę będzie pogodnie, ale umiarkowanie ciepło. Prognozowana temperatura maksymalna to od 15 stopni na krańcach północnych i w obszarach podgórskich do 21 stopni na zachodzie.

W niedzielę więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie. Tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich do 21 na południowym zachodzie.

W poniedziałek na ogół będzie pogodnie, a więcej chmur i przelotny deszcz może się pojawić jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Nad morzem i w obszarach podgórskich będzie nieco chłodniej - od 14 do 18 stopni.

We wtorek przelotny deszcz możliwy będzie jedynie miejscami na południu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a nad morzem od 14 do 19 stopni.

Środa będzie słoneczna na przeważającym obszarze Polski. Przelotne opady deszczu mają wystąpić jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni na północy do 22 na południowym zachodzie. W czwartek będzie jeszcze cieplej. Na zachodzie termometry mają pokazać nawet 25 stopni.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.