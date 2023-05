Rada Miasta Lublin przyjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin współzałożycielowi Budki Suflera Krzysztofowi Cugowskiemu i utytułowanemu piłkarzowi Władysławowi Żmudzie.

Krzysztof Cugowski / Marcin Gadomski / PAP

Za nadaniem Krzysztofowi Cugowskiemu tytułu honorowego obywatela głosowało 23 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Natomiast za nadaniem tytułu Władysławowi Żmudzie głosowało 30 radnych. Nie było głosów przeciw.

"Wybitny polski muzyk rockowy o niepowtarzalnym głosie"

Jak wskazali radni w przyjętej uchwale, Krzysztof Cugowski, ur. w 1950 r. w Lublinie, wykształcenie muzyczne uzyskał w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej, a następnie w Liceum Muzycznym w Lublinie.

W 1969 r. założył zespół rockowy Prompter’s Box - Budka Suflera. Od 1983 r. do 2014 r. współpracował z Budką Suflera koncertując w Polsce i za granicą. Ma w swoim muzycznym dorobku 12 albumów studyjnych, 4 koncertowe i 5 składanek.

Wśród nich znajduje się płyta "Nic nie boli tak jak życie", która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, tym samym ustanawiając nadal niepobity rekord sprzedażowy polskiej fonografii.

W 1999 r. Budka Suflera wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku, a w 2004 r. w studiu Village Recorders w Los Angeles nagrała część utworów na płytę "Jest".

Artysta został nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego, Medalem Prezydenta Miasta Lublina, Angelusem Lubelskim, a także nagrodą polskiego przemysłu muzycznego Fryderyk ’97 w kategorii wokalista roku. Od lat jest zaangażowany w liczne akcje charytatywne i społeczne.

Radni wskazali, że Krzysztof Cugowski jest "wybitnym polskim muzykiem rockowym o niepowtarzalnym głosie i wyjątkowej charyzmie", a nadanie tytułu jest "wyrazem naszej wdzięczności i wielkiego uznania dla zasług związanych z budowaniem kulturalnego i artystycznego wizerunku Lublina, jako rozpoznawalnego ośrodka artystycznego".

"Jeden z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Lublina"

Władysław Żmuda - podali radni - ur. w 1954 roku w Lublinie to jedyny polski piłkarz, który brał udział w czterech Mundialach: w 1974, 1978, 1982 i 1986 r., zdobywając dla Polski dwa brązowe medale mistrzostw świata oraz srebrny podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.

Jest najbardziej utytułowanym lubelskim piłkarzem, w drużynie narodowej w latach 1973-1986 rozegrał 91 meczów. Władysław Żmuda uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 22 na Bronowicach, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 11, gdzie w szkolnej reprezentacji został zauważony przez ówczesnego zawodnika Motoru Lublin, Stanisława Świerka.

Były reprezentant Polski w piłce nożnej Władysław Żmuda / Marcin Kmieciński / PAP

Od 1966 r. Żmuda trenował w juniorskich drużynach Motoru, a w 1971 r. sięgnął z klubem po historyczny sukces, gdy Motor zdobył mistrzostwo Polski juniorów. W 1971 r. otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U-18, z którą na mistrzostwach Europy U-18 w Hiszpanii zdobył brązowy medal. Rok później przeniósł się do grającej w Ekstraklasie Gwardii Warszawa, a potem reprezentował barwy kolejno Śląska Wrocław i Widzewa Łódź, z którymi trzy razy zdobywał mistrzostwo Polski.

Po mistrzostwach świata w 1982 r., skorzystał z oferty włoskiej drużyny Hellas Verona, a potem amerykańskiego Cosmosu Nowy Jork. Następnie wrócił do Włoch, gdzie w barwach US Cremonese Cremona zakończył karierę jako piłkarz w 1987 r. Po zakończeniu piłkarskiej kariery, rozpoczął działalność trenerską. W latach 1987-1989 trenował młodzież we Włoszech, a następnie w Turcji.

W kolejnych latach był asystentem trenerów młodzieżowej reprezentacji Polski oraz pełnił rolę asystenta selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski, także na mistrzostwach świata 2002 w Korei Południowej i Japonii. Po tym turnieju został selekcjonerem reprezentacji Polski U-20, a w 2003 r. asystentem Pawła Janasa w seniorskiej reprezentacji Polski.

W następnych latach prowadził kolejno reprezentacje Polski U-21, U-17, U-19 oraz U-20. W 2019 r. Władysław Żmuda został zaliczony do jedenastki stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej - na pozycji środkowego obrońcy. Odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uzasadniając nadanie tytułu radni podali, że Władysław Żmuda jest "jednym z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii naszego Miasta". "Urodzony w Lublinie, wychowanek lubelskiego Motoru, rozsławiał nasze Miasto już od najmłodszych lat, grając zarówno w barwach klubowych, jak i narodowych" - przekazano.

Miasto Lublin posiada obecnie 22 Honorowych Obywateli, w tym gronie znajdują się: prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Nikodemowicz, dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prof. Rocco Buttiglione, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. arcybiskup Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II, prezydent Lublina Marian Chojnowski, o. Hubert Czuma, ks. infułat Grzegorz Pawłowski, prof. Giuseppe Guarnaccia, o. Ludwik Wiśniewski, ks. prof. Andrzej Szostek, Tomasz Wójtowicz, Juliusz Machulski, Irena Hochman oraz Tadeusz Mysłowski.